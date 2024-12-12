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G7吁叙利亚组「具包容性」新政府 表明愿支持

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（法新社罗马12日电） 叙利亚总统阿塞德垮台、其残暴统治跟着结束后，七大工业国集团（G7）领袖今天表示，他们准备好支持叙利亚转变为由一个「具包容性」的新政府治理。

G7国家领袖在声明中除了呼吁叙利亚保障妇女与少数民族在内的人权，也强调有必要追究阿塞德（Bashar al-Assad）政权犯下的罪行。

叙利亚伊斯兰主义团体「沙姆解放组织」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）及其盟友8日闪电攻入首都大马士革后，阿塞德匆忙逃亡出境，终结其家族50年的暴政。

G7表示：「叙利亚历经阿塞德政权数十年的暴行后，我们支持其人民。」G7包括英国、加拿大、法国、德国、日本、美国和义大利。

将于明天举行线上会议的G7领袖，呼吁各方「维护叙利亚领土完整与国家统一，并尊重其独立性与主权」。

G7国家领导人重申，根据2015年支持叙利亚和平进程的「联合国安全理事会（UN Security Council）第2254号决议原则的精神」，他们「全力支持具包容性、由叙利亚主导且由叙利亚拥有的政治转型进程」。

声明表示：「我们准备好支持…能达成可靠、具包容性和非宗派治理…的转型进程，且这个政府会确保尊重法治及女权在内的普世人权，并保护所有叙利亚人。」

「若这一进程产生遵守这些标准的叙利亚未来政府，G7将与其合作，并予以全力支持」。

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