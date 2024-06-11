G7领袖本周齐聚义大利 磋商加强援助乌克兰

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（法新罗马11日电） 当前全球局势和政治情势动荡之际，七大工业国集团（G7）领袖本周将齐聚义大利南部召开峰会，首要议题将是磋商如何加强援助乌克兰。 法新社今天报导，美国总统拜登（Joe Biden）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）与日本首相岸田文雄等G7领袖，将前往位于义大利普利亚（Puglia）大区的小城博尔戈埃格纳齐亚（Borgo Egnazia），出席13日至15日在当地豪华渡假村召开的G7峰会。

峰会召开时机相当关键，因俄乌、以哈战火仍炽，加上拜登、马克宏与英国首相苏纳克（Rishi Sunak）都将于数周及数月后，面临大选的考验。

有鉴于当前所面临的全球诸多挑战，东道主义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）也邀请约莫12位非G7成员国的领袖与会，包括土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）和印度总理莫迪（Narendra Modi）等。

罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）也将在14日飞抵，讨论有关人工智慧（AI）的议题。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）将出席13日针对俄乌战争的讨论，他将藉此再度吁请西方国家给与更多的援助。

G7领袖希望达成一项协议，运用俄罗斯央行被冻结3000亿欧元（约新台币10兆5000亿元）资产的孳息来援助乌克兰。

这个金援乌克兰的主意是运用孳息当作高达500亿美元（约新台币1兆6180亿元）贷款的偿还金，不过究竟由谁来提供借款，以及许多技术性的问题都还有待讨论，包括俄罗斯资产在和平降临解冻后何以为继等。

多伦多大学G7研究小组主任柯顿（John Kirton）表示，预料峰会可望达成这项协议。他说：「有关敲定这项协议的议题，可说是峰会针对俄罗斯入侵乌克兰展现态度的重要考验，因此七国领导人将不会敷衍了事。」

此外，预计参加峰会的各国领袖也将讨论，他们关切中国支持俄罗斯的军事扩张。虽然峰会表定3天结束，不过泽伦斯基与若干国家领袖仍将于15日前往瑞士，出席乌克兰战争和平峰会；拜登将不会出席，而由副总统贺锦丽（Kamala Harris）与会。