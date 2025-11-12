Google否认为摩洛哥用户移除西撒哈拉边界

（法新社纽约11日电） 谷歌公司（Google Inc.）今天告诉法新社，标示西撒哈拉和摩洛哥之间边界的虚线，表明了西撒哈拉的领土地位存在争议，但摩洛哥境内使用谷歌地图的人，从来都看不到这些虚线。

上周多家媒体报导这项差异，并指出此举与联合国安全理事会支持摩洛哥提出的西撒哈拉自治方案有关后，Google发布声明表示，不同地区显示不同边界的情况，一直以来都是如此。

Google发言人在声明中告诉法新社：「我们没有对谷歌地图（Google Maps）上的摩洛哥或西撒哈拉显示做出任何变动。」

「这些标示依循我们长久以来针对争议地区的政策。在摩洛哥境外使用地图的用户会看到西撒哈拉及一条代表有争议边界的虚线；摩洛哥境内用户则看不到西撒哈拉。」

西撒哈拉是一块幅员辽阔、拥有丰富矿产的前西班牙殖民地，目前大部分地区是由摩洛哥控制，但数十年来一直由获得阿尔及利亚支持的独立派波利萨里欧阵线（Polisario Front）宣称拥有主权。

联合国安理会过去曾敦促摩洛哥、波利萨里欧阵线、阿尔及利亚与茅利塔尼亚恢复会谈，以达成广泛协议。

然而，在美国总统川普政府的倡议下，安理会的决议案支持一项由拉巴特政府于2007年提出的计画，也就是让西撒哈拉在摩洛哥单一主权下享有自治权。