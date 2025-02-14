Google Maps改墨西哥湾为美国湾 墨西哥考虑提告

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（法新社墨西哥市13日电） 墨西哥今天扬言控告谷歌公司（Google），因为Google顺应美国总统川普的行政命令，将墨西哥湾更名为美国湾（Gulf of America），供美国境内的Google Maps程式用户使用。

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）在记者会表示：「我们目前确实跟Google起纷争。如果有必要，我们会提起民事诉讼。」

川普1月20日就职后不久签署行政命令，不仅把墨西哥湾（Gulf of Mexico）改名，还将北美洲最高峰迪纳利山（Denali）恢复为旧名麦金里山（Mount McKinley）。

薛恩鲍姆指出，川普的行政命令仅涉及属于美国的大陆棚部分。

她还提到：「我们要对Google说：查看白宫发布并由川普总统签署的命令。你会发现，该命令并不是指整个海湾，而是指大陆棚。」 薛恩鲍姆表示，即使她的政府已经寄信给Google表达反对改名，但Google依然坚持自身立场。

她说道：「如果他们还是坚持，我们也不会退让。我们甚至考虑提起诉讼，因为他们竟然在命名墨西哥领土，也就是我们的大陆棚。」

Google已经在一篇部落格文章中写道，美国及墨西哥以外的用户将同时看到墨西哥湾的原名和新名称，就跟其他有争议的地点一样。

Google指出：「在美国使用Google Maps的人会看到『美国湾』，墨西哥用户则会看到『墨西哥湾』。其他人会看到这两个名称。」