H-1B签证引内哄 川普MAGA联盟闹不合

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（法新社华盛顿5日电） 美国总统当选人川普将重返白宫，亿万富豪和蓝领选民支持功不可没。但分析家指出，两者近来因H-1B工作签证起内哄，这个内部紧张未来可能破坏脆弱的「让美国再次伟大」联盟。

川普（Donald Trump）去年竞选总统时主打「让美国再次伟大」（Make America Great Again，MAGA）。不过，始终支持川普、主张对移民采取强硬手段的支持者，与电动车厂特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）等砸重金为川普助选的科技大亨，对于是否开放更多技能娴熟的外国劳工申请H-1B签证，两方近来大打笔战。

这个冲突可能演变成无法挽回的分裂。MAGA运动的主要推手出面强调，这场本该属于人民的运动，让马斯克这位超级富豪发号施令根本就是荒谬。

马里兰州文理学院华盛顿学院（Washington College）政治系教授希克尔（Flavio Hickel）告诉法新社：「支持MAGA的传统派与大型科技公司近来大打笔战，变成这个运动（内部）未来陷入长期对抗的开端。」

代表矽谷「科技帮」的川普支持者马斯克至少投入2亿5000万美元（约新台币82亿元）协助川普打选战。尽管川普之前大肆宣传移民引发犯罪浪潮的骇人故事，但这种情况从未发生。

马斯克提供的资金确实大有助益，但这位全球首富近来支持放宽聘雇专业技术人士的H-1B工作签证后，发现自己变成MAGA运动的针对目标。马斯克显然尚未意识到川普阵营其他盟友的反移民敌意，已延烧到他聘雇劳工的做法。

希克尔将马斯克、拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）和其他几位川普钦点为顾问角色的科技大亨描述成「具有意识形态的自由主义者」，这些人支持传统保守派优先考虑的事项，比如平衡预算和开放更多合法移民。

希克尔指出，「传统的MAGA支持者似乎不太关心预算，他们认为川普的本土主义是他身为候选人最具吸引力的特徵。」

自美国去年11月初举行总统大选以来，MAGA运动内部首次发生冲突，美国媒体形容这是「寡头与本土主义者」之争。马斯克称批评他的川普基层支持者是「卑劣的愚人」、应该被铲除。

身为前白宫策略家、MAGA运动中的媒体明星巴农（Steve Bannon），在他的Podcast节目「战情室」（War Room）中扬言要在跨年前夕「狠狠打脸（马斯克）」。巴农警告这位科技大亨，别在「走上布道台的第一周，就开始对人民说教」。

巴农担忧川普的亿万富豪支持者从未真正理解川普吸引蓝领选民的原因，因此建议马斯克与其他亿万富豪「好好研究」有关MAGA保住美国民众就业机会的论述。

不过，纽约州宾安顿大学（Binghamton University）教授、政治分析家尼曼（Donald Nieman）称赞川普筹组了一个比过去更全面的联盟，但这也让联盟内部发生冲突的可能性升高。 尼曼表示：「他（川普）知道自己必须解决经济问题，正是这个议题助他重返白宫，因此强力打击科技业将是糟糕的政治决定。」 其他分析家预期，这场内哄对马斯克而言将会是糟糕的结局，因为川普敏锐意识到自己真正的权力来自蓝领选民的支持。

其他人则认为，矽谷提供金钱支持所造成的诱惑，可能已经永久改变MAGA运动。再者，向来奉行实用主义的川普，将带领支持者走向中间路线，而非任凭支持者将川普拖往右派阵营。