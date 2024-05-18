IEA：能源转型因关键矿物短缺面临风险

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（法新社巴黎17日电） 国际能源总署（IEA）今天指出，攸关绿色能源转型至关重要的矿产价格大跌，让外界忽略因投资不足而迫在眉睫的矿产短缺。

IEA在第2份对关键矿物的年度检讨报告中提到，电动车、风力涡轮机与太阳能板等所需的关键矿物，价格已跌回至新冠疫情前的水平，目前供应能满足甚至略为超过需求。

虽然这类金属价格下跌对消费者是好消息，但IEA忧心这将不利达成持续满足市场需求所需的投资。随许多国家准备在未来十年内逐步停止新的汽、柴油车，这类金属的需求量将飙升。

IEA报告的分析显示，若各国要达成所设定的气候目标，目前世界对锂的预计供应量，仅能达2035年全球需求的50%；铜的预计供应量也只达届时需求的2/3。

这两种金属都是制造电动车不可或缺的原材料。

IEA执行董事比罗尔（Fatih Birol）说：「安全、可持续地获取关键矿物，对顺利推广可负担的清洁能源转型至关重要。世界对太阳能板、电动车和电池等技术的需求正快速增长，若无可靠且不虞匮乏的关键矿物供应，我们就无法满足绿能转型。」

报告指加强相关资源回收、创新技术及奖励行为改变对于纾缓潜在供应压力至关重要，同时2040年底前还需约8000亿美元的矿业投资，以确保所需的金属和原材料无虞。