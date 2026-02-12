IG执行长出庭作证 否认社群媒体诱使儿童临床成瘾

（法新社洛杉矶11日电） Instagram执行长莫瑟里（Adam Mosseri）今天在加州一场具有里程碑意义的审判中作证，驳斥用户可能对社群媒体产生临床成瘾的说法。

Instagram（IG）与脸书（FB）母公司Meta，以及Google旗下YouTube，都是这起备受瞩目的诉讼被告。社群巨擘是否刻意将平台设计成让儿童临床成瘾，此案可能为法界立下见解先例。

Meta创办人祖克柏（Mark Zuckerberg）预定18日出庭作证，YouTube执行长莫汉（Neal Mohan）将在19日登场。

莫瑟里在原告律师兰尼尔（Mark Lanier）质问时表示：「我认为，区分临床成瘾与问题性使用非常重要。」

他补充说：「我相信我说过自己某晚沉迷于一部Netflix影集，追剧追到很晚，但我不认为这与临床成瘾是同一回事。」

兰尼尔随即质疑此一观点，强调证人并无医学或心理学学位。

成瘾问题是这起民事审判的核心。案件聚焦于化名为凯莉（Kaley G.M.）的20岁女子。她宣称在年幼时沉迷社群媒体，因而受到严重的心理伤害。

凯莉6岁就开始玩YouTube，11岁加入IG，2至3年后又转向Snapchat与TikTok。

莫瑟里表示：「凯莉当初注册的IG与现在非常不同，当时的风险要小得多。」他指出，这项服务过去是一个「规模更小、焦点更明确的应用程式」，后来才不得不随着世界变化而调整。

莫瑟里是首名在陪审团前为自己辩护的矽谷高层。他还描述IG自2012年被脸书收购后新增的安全功能，其中部分措施对营收其实是有着「负面影响」。

Meta的律师在开庭陈述中辩称，原告所遭受的痛苦源于其家庭生活问题，与使用IG或其他社群媒体无关。