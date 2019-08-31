头发是一种保护，也是彰显个人气质的一大招牌。在飘逸长发背后，总藏着一颗爱美之心。头发像人的一根天线感知着世界，同时也散发出性感的魅力。一头健康闪亮的头发从来都是美貌不可或缺的要素。

无论是波浪、层次、薄厚，发型在哪个年代都是时尚的象征。这个画廊来自上世纪70年代的老照片，曾于90年代收集成册。摄影师 Gaechter+Clahsen当时受苏黎世阿尔萨斯美容美发沙龙的委托拍下这些照片，在时间胶囊中封存了这些过往时代的宝贵记忆。

这些发型画册曾流传于苏黎世贵妇们之手，对于这些上流社会的时尚女郎来说，只有“最好才算得上好”，她们是这些图片所面向的人群。

每当一个时尚季开始的时候，来自世界各地的名模就会涌向阿尔萨斯地区的各大发廊，把头发做成最新款式，然后再登上出租车，奔往摄影棚，拍摄照片。

摄影师Gaechter和Clahsen也是那个时代的弄潮儿，他们走在时尚的最前列，而他们也将摄影当作一项手工艺术，为了满足顾客的需求，除了精湛的摄影技术，还需要谨慎严肃的细节加工，这时候的艺术家不是摄影师，而是发型师。



这本Gaechter+Clahsen摄影办公室档案中保留下来的画册中还有另外两位摄影师Peter Gaechter (1939)和Bettina Clahsen (1941)的作品，而文字解说则由苏黎世艺术历史学家Jörg Scheller外部链接提供。

这本画册现在被重新编辑出版，新书发布会于2019年9月4日在苏黎世利玛大街(Limmatstrasse) 268号Patrick Frey大厅举行。



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