过不了多久，旅客们就能从日内瓦湖畔直达因特拉肯，而这一切要归功于一项新发明，它使列车能行驶在不同类型的铁轨上，中途不必再换车。



外国游客热爱乘坐火车穿越瑞士阿尔卑斯的崇山峻岭，但如果乘客需要拖着大包小包做多次换乘，其方便度便会大打折扣。对着堆成小山的行李箱，还免不了有拿错的可能。目前乘坐“金色山口”(GoldenPass，多语)外部链接列车从蒙特勒(Montreux)到因特拉肯的乘客必须在Zweisimmen转一次车。蒙特勒到Zweisimmen路段的MOB (蒙特勒-伯尔尼高原，多语)外部链接列车走的是窄轨铁路，不能在经营Zweisimmen到因特拉肯东站的BLS公司(多语)外部链接的标准轨距铁路上行驶。

技术解决方案：世界首例

为了找到对乘客影响小的列车中途换轨技术解决方案，耗去了铁路公司数十年的心血。这项发明是首个世界同类装置，工程师们已在Zweisimmen火车站的四条铁轨上安装了两套轨距转换装置。

这些装置在做转向架车轮轮距调整的同时，还会根据不同站台高度调节车厢的高度(转向架是车厢底部安装有车轮的部件)。截至2019年4月底已在新系统上进行了760次试运行，未出现过任何问题。

(RTS)

如果瑞士政府开出绿灯，那么自2020年12月起，全新的“金色山口快车”(GoldenPass Express)将从蒙特勒直达因特拉肯，不过全程仍将耗时3小时左右。项目预算约为7600万瑞郎(约合5.14亿元人民币)。



更多乘客

每年有260万人乘坐这条火车线路，其中85%为游客。人们希望新快车线路的乘客人数能翻一番。瑞士交通系统(Swiss Travel System AG，多语)外部链接是负责在全世界营销瑞士公交网的市场营销公司，其公关负责人伊莎贝拉·伊尼亚基蒂·德吕克(Isabella Ignacchiti Drüeke)表示，在金色山口列车上增加行李空间的同时还不用换乘，将令该线路变得更有吸引力，尤其是对那些只有几天时间周游瑞士的游客而言。

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