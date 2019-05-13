過不了多久，旅客們就能從日內瓦湖畔直達因特拉肯，而這一切要歸功於一項新發明，它使列車能行駛在不同類型的鐵軌上，中途不必再換車。



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外國遊客熱愛乘坐火車穿越瑞士阿爾卑斯的崇山峻嶺，但如果乘客需要拖著大包小包做多次換乘，其方便度便會大打折扣。對著堆成小山的行李箱，還免不了有拿錯的可能。目前乘坐“金色山口”(GoldenPass，多語)外部链接列車從蒙特勒(Montreux)到因特拉肯的乘客必須在Zweisimmen轉一次車。蒙特勒到Zweisimmen路段的MOB (蒙特勒-伯爾尼高原，多語)外部鏈接列車走的是窄軌鐵路，不能在經營Zweisimmen到因特拉肯東站的BLS公司(多語)外部鏈接的標準軌距鐵路上行駛。



技術解決方案：世界首例



為了找到對乘客影響小的列車中途換軌技術解決方案，耗去了鐵路公司數十年的心血。這項發明是首個世界同類裝置，工程師們已在Zweisimmen火車站的四條鐵軌上安裝了兩套軌距轉換裝置。



這些裝置在做轉向架車輪輪距調整的同時，還會根據不同站台高度調節車廂的高度(轉向架是車廂底部安裝有車輪的部件)。截至2019年4月底已在新系統上進行了760次試運行，未出現過任何問題。

(RTS)

如果瑞士政府開出綠燈，那麼自2020年12月起，全新的“金色山口快車”(GoldenPass Express)將從蒙特勒直達因特拉肯，不過全程仍將耗時3小時左右。項目預算約為7600萬瑞郎(約合5.14億元人民幣)。



更多乘客



每年有260萬人乘坐這條火車線路，其中85%為遊客。人們希望新快車線路的乘客人數能翻一番。瑞士交通系統(Swiss Travel System AG，多語)外部链接是負責在全世界營銷瑞士公交網的市場營銷公司，其公關負責人伊莎貝拉·伊尼亞基蒂·德呂克(Isabella Ignacchiti Drüeke)表示，在金色山口列車上增加行李空間的同時還不用換乘，將令該線路變得更有吸引力，尤其是對那些只有幾天時間周遊瑞士的遊客而言。

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