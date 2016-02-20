艾未未， 《碎片》，2005 铁力木、桌子、椅子、取自被拆除明朝寺庙上的梁柱部件(1644–1911)，500 x 850 x 700 cm ©艺术家本人，M+ Sigg收藏，香港。捐赠

此内容发布于2016年2月20日 上午11:00 最后更新 - 2016年2月20日 -11:00

伯尔尼美术馆(Kunstmuseum Bern)与保罗・克利中心(Paul Klee Centre)将联合举办前瑞士驻华大使乌利·希客(Uli Sigg)收藏的重要艺术作品展，展览将从2016年2月19日持续至6月19日。

“中国私语”(Chinese Whispers)展将展出约150件作品，通过从艾未未到庄辉等众多中国艺术家的眼睛，让观众有机会探索中国的博大，并能收获对这15年来中国艺术舞台的感悟。

展览将记录下中国艺术家在东西方之间、传统与进步之间开拓出自己位置的方式；它还会反映出他们在填补差异和在全球艺术体系中寻找自己身份的尝试。

展出的这些作品表现的内容也丰富多彩，例如中国都市化最近经受的意义深远的变革、资源的使用、对政治体制的批判、对中国近几年历史的记录，以及个人的自我反省。

上世纪70年代末，乌利·希客-一位瑞士商业记者、实业家、前瑞士驻华大使(1995-1998年)及艺术收藏家-对中国当代艺术产生了兴趣，并成为该领域第一位有系统的收藏家。希客已收藏了350多位艺术家的2200多件作品，其形式五花八门，代表了40年的中国艺术史，据称他的中国当代艺术收藏是世界最大的此类收藏。

(文：Thomas Stephens/瑞士资讯swissinfo.ch)

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