打印 其他3种语言 其他3种语言 其他3种语言 英语 (en)Ueli Maurer in China 西班牙语 (es)Ueli Maurer en China 法语 (fr)Ueli Maurer à Pékin 中瑞握手 乌力·毛勒中国行 嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E4%B8%AD%E7%91%9E%E6%8F%A1%E6%89%8B_%E4%B9%8C%E5%8A%9B-%E6%AF%9B%E5%8B%92%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%A1%8C/44931574" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码 此内容发布于2019年4月30日 下午5:08 最后更新 - 2019年4月30日 -17:08 本周一(4月29日)，瑞士联邦总统乌力·毛勒在为期一周的赴华国事访问即将收尾时，与中国国家主席习近平举行了正式双边会晤。 (瑞士电视台SRF/瑞士资讯swissinfo.ch) 标签 政治 经济 Neuer Inhalt Horizontal Line Instagram 关注我们 Instagram subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体