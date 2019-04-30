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外交事务

中瑞握手 乌力·毛勒中国行

本周一(4月29日)，瑞士联邦总统乌力·毛勒在为期一周的赴华国事访问即将收尾时，与中国国家主席习近平举行了正式双边会晤。 (瑞士电视台SRF/瑞士资讯swissinfo.ch)

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