如果地冻，田鼠便是一种嗜睡的鼠类，所以她们可以有一个娴静的午休。工作的时候，她俩不吃肉。

发出咔的一声，表示老鼠已经掉入了她布置的陷阱。

Hirsbrunner标记出Höcklerwiese的灭鼠区域。她与这里的农户签有长期的灭鼠合同。

在苏黎世附近的Höcklerwiese野外作业中：她们首先寻找到老鼠的行动路线并用旗子将其标记出来。老鼠洞穴一般距离地面5-20厘米。

她们不是在运输啤酒，Kathrin Hirsbrunner(右)和她的助理Verena Zimmermann在搬运捕鼠器。

瑞士女灭鼠专家

此内容发布于2018年6月9日 上午9:00 最后更新 - 2018年6月9日 -09:00

Kathrin Hirsbrunner是瑞士迄今为止第一位也是唯一一位职业女灭鼠专家，至今为止她已经消灭了大约9万只老(田)鼠。从果园到菜地，田鼠的破坏性极强，甚至可以摧毁整个收获季节的收成。而且现在许多机场和国际足联也在聘请她灭鼠。

这位受过专业训练的雕塑家目前担任社会工作的就业咨询师，她喜欢那种有动态和新鲜空气的独立性质的工作，而非一成不变的环境。2003年，一部关于最后一位职业灭鼠人去世的纪录片上映后，对于Kathrin Hirsbrunner(德)外部链接便已经很清楚：“如果最后一位离开了人世，我将成为女性职业灭鼠第一人。”

她自学成才，学会了使用专业的捕鼠器。几个月来她消灭几千只老鼠，之后她便开始正式提供了这项服务，并从那时起开启了灭鼠的生涯。

根据Hirsbrunner的说法，对付大批量的老鼠种群，它们的天敌几乎没有将其全部扑杀殆尽的可能性。一只成年母鼠每年下5次崽，每次产仔4-5只。这些幼崽两个月后便进入性成熟期。一个高效的老鼠家庭每年能繁殖出大约300名成员。

Hirsbrunner每天在草地中能消灭约200只老鼠，果园里50只。她现在与许多农户签有长期的灭鼠合同，以避免规模积鼠害的发生。Kathrin Hirsbrunner在许多机场也投入了大量的工作和精力，因为飞机跑道上的鼠群特别危险。同时，老鼠多的地方，食肉猛禽也就相对较多，它们会无意中撞进飞机的涡轮机造成机毁人亡的事故。目前Hirsbrunner与另一位同事合作，两个人能更有效率消灭老鼠。

最后一位职业灭鼠人 (瑞士电视台档案 youtube)外部链接

Neuer Inhalt Horizontal Line