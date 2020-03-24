我們天天都在專注於追踪新冠病毒死亡病例的數量增長，但很容易忽視的是：也有越來越多的人在康復。迄今為止，全球已有9.8萬人戰勝了病毒-目前醫學界把他們視作新冠病毒免疫群體。

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Bettina Sooder就是新冠感染康復者之一。她是在蘇黎世第3位正式確診的病人。 “那是一種很奇怪的感覺，因為突然之間，你就成了他人眼中的危險。你會感到很孤獨。”

這位26歲的年輕女孩兒可能是在米蘭參加時裝週活動時被感染的。回國後，她聽從了一位同事的建議去接受新冠病毒測試。而在此之前一天，瑞士全國首例感染病例才剛剛被確診。

被確診後，她先是在蘇黎世大學醫院隔離了4天，接著在家隔離10天。在此期間，Sooder每天都會和醫生聯繫。在症狀消失48小時後，她被宣布康復，可以重返工作崗位。

但是人們還是不想離她太近。 “你會有一點被歧視的感覺。有人因為害怕被傳染而躲著我。我也能理解。”

Sooder在蘇黎世一家婦產診所做醫生助理。她現在充分利用自己對病毒的免疫力，負責為病人抽血。如果她所在的診所停止營業，作為經過專業培訓的醫護人員，她願意去為其他醫院助一臂之力。

洛桑聯邦理工學院數字流行病實驗室負責人Marcel Salathé表示：“獲得病毒免疫的人們不久就會扮演起非常重要的角色。不僅僅對於醫療系統，也是對整個社會。這一免疫人群不會再被該病毒感染。”

Salathé認為，他們可以幫助整個醫療體系恢復運轉。 “他們可以接替已感染或者有被感染風險的人，幫他們承擔重任。”



流行病 Covid-19 瑞士目前的局勢：感染人數已近9000 新冠病毒疫情暴發，瑞士感染人數增長迅速。 3月24日最新疫情數據：瑞士新冠病毒檢測陽性人數為8836人(確診人數比上一日增長近1000人)，死亡患者人數升至86人。 作者： Balz Rigendinger

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