我们天天都在专注于追踪新冠病毒死亡病例的数量增长，但很容易忽视的是：也有越来越多的人在康复。迄今为止，全球已有9.8万人战胜了病毒-目前医学界把他们视作新冠病毒免疫群体。

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Bettina Sooder就是新冠感染康复者之一。她是在苏黎世第3位正式确诊的病人。“那是一种很奇怪的感觉，因为突然之间，你就成了他人眼中的危险。你会感到很孤独。”

这位26岁的年轻女孩儿可能是在米兰参加时装周活动时被感染的。回国后，她听从了一位同事的建议去接受新冠病毒测试。而在此之前一天，瑞士全国首例感染病例才刚刚被确诊。



被确诊后，她先是在苏黎世大学医院隔离了4天，接着在家隔离10天。在此期间，Sooder每天都会和医生联系。在症状消失48小时后，她被宣布康复，可以重返工作岗位。

但是人们还是不想离她太近。“你会有一点被歧视的感觉。有人因为害怕被传染而躲着我。我也能理解。”

Sooder在苏黎世一家妇产诊所做医生助理。她现在充分利用自己对病毒的免疫力，负责为病人抽血。如果她所在的诊所停止营业，作为经过专业培训的医护人员，她愿意去为其他医院助一臂之力。



洛桑联邦理工学院数字流行病实验室负责人Marcel Salathé表示：“获得病毒免疫的人们不久就会扮演起非常重要的角色。不仅仅对于医疗系统，也是对整个社会。这一免疫人群不会再被该病毒感染。”

Salathé认为，他们可以帮助整个医疗体系恢复运转。“他们可以接替已感染或者有被感染风险的人，帮他们承担重任。”



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