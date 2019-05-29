作為歐洲和世界航天工業的重要組成部分，瑞士航天工業正蓬勃發展，預計未來20年的行業年均增速為5%。



瑞士擁有歐洲最大的獨立航天子系統和零部件供應商(RUAG Space英外部链接)。瑞士約有100家航天公司，共計2500名員工，專註生產高端航天產品和關鍵航天技術，航天業務領域的年收入達3.7億瑞郎(3.66億美元)。



阿爾卑斯山區國家在航天科學、教育和技術領域保持著緊密合作。 “瑞士立方體”(SwissCube)可謂是個典型的成功案例，它是洛桑聯邦理工學院(EPFL法)外部链接空間技術中心開發的皮納微小衛星。來自多個大學的學生共同開發該衛星的電子系統、結構、有效載荷和通信系統，並負責發射準備工作。該微小衛星自2009年開始服役，目前仍正常運行。



瑞士德語廣播電視台(SRF)走訪了洛桑的兩家定制化外太空產品公司。 Astrocast公司(英)外部链接生產的微小衛星能將互聯網覆蓋至世界上最偏遠的地區。 Viasat公司(英)外部链接生產的天線能接收太空衛星的信號。在同時搭載這兩種產品的飛機上，乘客可隨時上網。 (SRF/瑞士資訊swissinfo.ch)

瑞士航天史



瑞士有著悠久的空間研究歷史。在首次載人登月項目中，阿波羅11號飛船利用太陽帆來分析“太陽風”。這個實驗主要由伯爾尼大學物理研究所開發設計，是人類在月球上開展的首次實驗。

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