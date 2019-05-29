作为欧洲和世界航天工业的重要组成部分，瑞士航天工业正蓬勃发展，预计未来20年的行业年均增速为5%。
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瑞士拥有欧洲最大的独立航天子系统和零部件供应商(RUAG Space)(英)外部链接。瑞士约有100家航天公司，共计2500名员工，专注生产高端航天产品和关键航天技术，航天业务领域的年收入达3.7亿瑞郎(3.66亿美元)。
大学生的航天梦
阿尔卑斯山区国家在航天科学、教育和技术领域保持着紧密合作。“瑞士立方体”(SwissCube外部链接)可谓是个典型的成功案例，它是洛桑联邦理工学院(EPFL)(法)外部链接空间技术中心开发的皮纳微小卫星。来自多个大学的学生共同开发该卫星的电子系统、结构、有效载荷和通信系统，并负责发射准备工作。该微小卫星自2009年开始服役，目前仍正常运行。
瑞士德语广播电视台(SRF)走访了洛桑的两家定制化外太空产品公司。Astrocast公司(英语)外部链接生产的微小卫星能将互联网覆盖至世界上最偏远的地区。Viasat公司(英)外部链接生产的天线能接收太空卫星的信号。在同时搭载这两种产品的飞机上，乘客可随时上网。(SRF/瑞士资讯swissinfo.ch)
瑞士航天史
瑞士有着悠久的空间研究历史。在首次载人登月项目中，阿波罗11号飞船利用太阳帆来分析“太阳风”。这个实验主要由伯尔尼大学物理研究所开发设计，是人类在月球上开展的首次实验。