会不会是一场宇宙大灾难，使得地球变成适合生命存在的天体？瑞士、德国和美国的几位年轻科研人员提出了这种假设，认为地球的形成与铝的放射性同位素铝26、原始星云、行星形成时的水量，以及一颗超行星有关。

作者： Marc-André Miserez