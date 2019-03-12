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瑞士资讯swissinfo.ch 20岁 当广播电台蜕变为网站

1999312，一个新成员加入了互联网大家庭：swissinfo.org。这个信息网站是瑞士国际广播电台(RSI)的化身，而广播电台则渐渐销声匿迹。让我们一起来回顾过去。​​​​​​​

在柏林墙倒塌十年后，冷战结束拉开序幕之时，各国际广播电台失去了存在的部分理由。而在瑞士，承担瑞士国际广播电台一半预算的联邦政府威胁要削减投资。瑞士广播电视集团(SRG SSR)也认为，没有必要维持这个雇佣近200名职员、每年支出2000万瑞郎的部门。

1999年创办之时，swissinfo网站仅有德语外部链接法语外部链接英语外部链接葡萄牙语外部链接四个语种。次年推出意大利语外部链接日语外部链接西班牙语外部链接版，2001年再添阿拉伯语外部链接中文外部链接版，2013年又增设俄语外部链接版。这个网站很快就受到大众认可，创办两年后便成为最为海外瑞侨所知的瑞士媒体，甚至比短波放送的瑞士广播节目更为出名，而广播节目则一个接一个被停播。2004年最后一档广播节目(英语版)也终止播出。

在转型期间，广播技术员学起了新技能，习惯了用嘴播报的记者们也开始拿起笔来写稿件。

四位曾亲身经历过那段光荣岁月的前辈为我们讲述当年的故事。

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