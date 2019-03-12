1999年3月12日，一个新成员加入了互联网大家庭：swissinfo.org。这个信息网站是瑞士国际广播电台(RSI)的化身，而广播电台则渐渐销声匿迹。让我们一起来回顾过去。​​​​​​​



在柏林墙倒塌十年后，冷战结束拉开序幕之时，各国际广播电台失去了存在的部分理由。而在瑞士，承担瑞士国际广播电台一半预算的联邦政府威胁要削减投资。瑞士广播电视集团(SRG SSR)也认为，没有必要维持这个雇佣近200名职员、每年支出2000万瑞郎的部门。



1999年创办之时，swissinfo网站仅有德语外部链接、法语外部链接、英语外部链接和葡萄牙语外部链接四个语种。次年推出意大利语外部链接、日语外部链接和西班牙语外部链接版，2001年再添阿拉伯语外部链接和中文外部链接版，2013年又增设俄语外部链接版。这个网站很快就受到大众认可，创办两年后便成为最为海外瑞侨所知的瑞士媒体，甚至比短波放送的瑞士广播节目更为出名，而广播节目则一个接一个被停播。2004年最后一档广播节目(英语版)也终止播出。



在转型期间，广播技术员学起了新技能，习惯了用嘴播报的记者们也开始拿起笔来写稿件。



四位曾亲身经历过那段光荣岁月的前辈为我们讲述当年的故事。

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