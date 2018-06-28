此内容发布于2018年6月28日 上午10:00 最后更新 - 2018年6月28日 -10:00

是利用大众的猎奇来谋利，还是借助游客的同理心来做公益？一位瑞士男子在东非肯尼亚首都内罗毕提出了一种别出心裁的方法：聘请当地导游，以向游客展示这个城市里残酷的现实生活。(瑞士电视台SRF/瑞士资讯swissinfo.ch)



来自苏黎世的Gianmarco Marinello曾在瑞士国内完成心理学学业后进入私企工作，数年后，他放弃了故国的锦衣玉食，只身前往南非，一头扎进了当地的贫民聚居区从事青年发展计划义工服务。2016年，为了学习社会创新管理，他迁至肯尼亚首度内罗毕，也正是在那里，他遇到了后来的项目联合创始人-来自印度的Sriram Damodaran。



在那座城市街头巷尾流连的无家可归儿童数量之多，令人怵目惊心，粗略估算，已达5万之巨。他们中的有些人到头来只得终日靠着翻检垃圾寻觅可变卖的废料，而其他人则误入歧途，走上了犯罪道路。Marinello和Damodaran期冀通过实施社会变革，从而为那些身陷困境的年轻人寻找到新的商业理念、运用现有的技能来创造可持续收入。因此，他们成立了由青少年导游全程陪同的造访贫民窟之旅Nai Nami(英)外部链接。



瑞士电视台SRF探访了当地一位名叫Kissmart的导游在贫民窟的居所，其他的青少年导游也为我们讲述了身为社会边缘人群，他们昔日的街头生活究竟有多么危险。

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