费德勒的“放养型”父母 体育 精典特刊: 瑞士网球天王 ... 打印 评论 其他3种语言 其他3种语言 其他3种语言 (en) Federer’s folks (es) Los padres de Federer (ja) フェデラーの両親 嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E8%B4%B9%E5%BE%B7%E5%8B%92%E7%9A%84-%E6%94%BE%E5%85%BB%E5%9E%8B-%E7%88%B6%E6%AF%8D/44233588" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码 此内容发布于2018年7月1日 下午6:00最后更新 - 2018年7月1日 -18:00 用母亲勒内特的原话来说，她和丈夫罗伯特从未因为场上失利而对儿子发飙，唯一能点燃夫妇俩怒火的导火索就是费德勒在球场上不检点的行为。 (瑞士电视台SRF/瑞士资讯swissinfo.ch) Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体