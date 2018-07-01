费德勒的“放养型”父母

此内容发布于2018年7月1日 下午6:00 最后更新 - 2018年7月1日 -18:00

用母亲勒内特的原话来说，她和丈夫罗伯特从未因为场上失利而对儿子发飙，唯一能点燃夫妇俩怒火的导火索就是费德勒在球场上不检点的行为。 (瑞士电视台SRF/瑞士资讯swissinfo.ch)

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