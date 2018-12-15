​​​​​​​白天，摄影师Dominic Büttner向人们展示他的作品，而在夜晚他便成了一个“夜行者”，在他的项目《梦境》外部链接中处处可见他在黑夜中的身影。



Büttner为瑞士许多著名的公司和机构拍过照片，也是瑞士至今为止唯一一位有殊荣，两次为瑞士国家领导人拍过肖像的摄影师，这两次都是与女摄影师Béatrice Devènes外部链接一起。



亮了



每当夕阳西下，夜幕拉开帷幕的时候，他就会进入另一个世界，那些白天都很少有人光顾的角落，成为他搜索的目标。在伸手不见五指的黑暗中，他支起相机，然后手提一盏明灯，在镜头前游走。

照片中，他的所有痕迹就是那双带有诡异色彩的大雨靴，而对于那些光影，无人知道来自梦幻世界还是一场噩梦。



没有最黑只有更黑



这位摄影师在日本、德国和意大利都曾捕捉拍到美轮美奂的景致，但是“黑暗”就是“黑暗”，国界在这里失去功效，没有任何一张照片可以被辨认出所拍摄国家。



他的大部分照片拍摄于瑞士，而这里彻底的黑暗似乎只有在深山之中才能找到，有时候摄影师只能自己制造黑暗，他的万能螺丝刀已经派上过用场-一盏碍事的路灯被卸了下来，当然作为典型靠谱的瑞士人，拍完之后又安了回去。



不总是海蒂童话世界的瑞士



Büttner出生在巴塞尔，现在生活在苏黎世，他并不想一味地美化自己的祖国，他的照片画面上出现最多的是“消失、断裂和转变”。或许是一块山崩后冰冷的岩石、或许是一处洪水后的落寞兵营、又或许是一个即将拆除的乡村旅店冷寂的大厅……

