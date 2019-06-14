整整100年之前的1919年6月14日，科尼马戏团的首场演出在伯尔尼举行。瑞士从此开启了马戏团时代，而这个伟大时代的诞生其实源于一场浪漫的爱情故事。

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19世纪初，年轻的医科大学生弗里德里希·科尼(Friedrich Knie)在奥地利因斯布鲁克( Innsbruck)结识了年轻的花样骑术师薇儿玛姑娘，并对她一见钟情，他为她如此着迷，以至于中断了学业追随她所在的骑术团在奥地利各地巡游。



虽然这对年轻人的爱情之火未能经得起风雨，很快便熄灭了。但是这段恋情却促使弗里德里希1806年组建了自己的杂技团，并赢得了追捧和认可，瑞士也在他们的演出路线上，后来科尼家族的一个分支落户在瑞士，取得了瑞士国籍。



演出场地从露天到帐篷



百年之后，科尼马戏团已经传到了第四代，弗里德里希、鲁道夫、卡尔和欧根四兄弟终于圆了家族的一个酝酿已久的梦，他们贷款买了双桅杆帐篷，这样马戏团就不用在露天地里演出了。



1919年6月，随着科尼马戏团在帐篷中的首演拉开帷幕，“瑞士国家科尼马戏团”也随之成立。天时地利人和，令他们一炮打响，当年冬天，兄弟四人在苏黎世湖畔的Rapperswil找到冬天的落脚处，从此在那里扎根。



战争年代，科尼家族经历了低谷，遭到了瑞士民族社会党人士的嫌弃，因为科尼1938年在德国客场演出时，将纳粹十字的标志放在了他们的团旗上。战争过后，科尼再次腾起，全世界的艺人都愿意来瑞士工作，因为瑞士受到战争的波及最少。



时光荏苒，科尼马戏团依然掌握在家族手中，如今第七代传人正在掌舵，Circus Knie(德)外部链接麾下有230名员工，当然还少不了80只动物成员。



让我们一起跟随这个画廊回顾科尼的战争和战后年代，一睹他们曾经的辉煌和他们为人们打开的一个不一样的世界。

(图：Photopress-Archiv/Keystone)



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