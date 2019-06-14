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#瑞士历史图片 (#swisshistorypics) 瑞士国家马戏团的过去

Sieben Artisten posieren

科尼马戏团的组建人，后排从左到右：卡尔、路易斯、弗雷德里希、鲁道尔夫和跪在中间的欧根。前面两位女士为妮娜·祖特和一位女艺人。

Ein kleiner Zirkusakrobat und zwei kräftige Akrobaten bilde eine Pyramide

战后时期，能在瑞士的马戏团工作，是很开心的一件事。

Elefant in der Manege der in eine Trompete bläst.

马戏团团长，鲁道尔夫·科尼与大象一起演奏歌剧阿依达中的曲目。2016年科尼马戏团首次在巡演中，取消了大象的节目。

Kunssttück einer Artistin mit Rollschuhen

一位年轻的杂技演员在训练，1943年。

Eine Indianer Familie am Flughafen

一位北美原住民在苏黎世机场迎接他的家人。1958年他们受邀参加科尼马戏团的民族表演，直至20世纪中期，科尼的民族节目总会邀请异国文化代表出演，民族表演节目曾在瑞士红极一时。

Dompteur mit zwei Löwen

1959年，驯兽师Vojtech Trubka在台上表演训狮节目，2004年开始，科尼马戏团不再驯养猛兽。 

Giraffe guckt aus einem Transportwagen

长颈鹿回到了冬季驻地，1960年。

HierVier Schimpansen kuendigen sie manierlich auf Stuehlchen sitzend, das '1961'-er Programm an

大猩猩是观众的最爱，它们的一举一动总是能牵动人们的心。

10 Artisten bilden eine Pyramide

杂耍演员在搭一个人肉金字塔，1962年。

Kamele und ein Lama des Zirkus Knie werden a auf dem gefrorenen Zuerichsee

1963年冬，苏黎世湖冻结，科尼马戏团的骆驼们有幸在冰上走了一遭。

Clown audf einem Hochseil

1964年国家展览，小丑Pio Nock拿出了绝活。

Artisten auf sehr hohen Einrädern

科尼演员在苏黎世大街上进行宣传活动。

Nonnen gehen auf das Zirkuszelt zu.

在科尼马戏团的大帐中，首次进行了一个天主教展览，1969年。

Historische Bilder Galerie über den Kine der 40er - 60er Jahre

整整100年之前的1919年6月14日，科尼马戏团的首场演出在伯尔尼举行。瑞士从此开启了马戏团时代，而这个伟大时代的诞生其实源于一场浪漫的爱情故事。

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19世纪初，年轻的医科大学生弗里德里希·科尼(Friedrich Knie)在奥地利因斯布鲁克( Innsbruck)结识了年轻的花样骑术师薇儿玛姑娘，并对她一见钟情，他为她如此着迷，以至于中断了学业追随她所在的骑术团在奥地利各地巡游。

虽然这对年轻人的爱情之火未能经得起风雨，很快便熄灭了。但是这段恋情却促使弗里德里希1806年组建了自己的杂技团，并赢得了追捧和认可，瑞士也在他们的演出路线上，后来科尼家族的一个分支落户在瑞士，取得了瑞士国籍。

演出场地从露天到帐篷

百年之后，科尼马戏团已经传到了第四代，弗里德里希、鲁道夫、卡尔和欧根四兄弟终于圆了家族的一个酝酿已久的梦，他们贷款买了双桅杆帐篷，这样马戏团就不用在露天地里演出了。

1919年6月，随着科尼马戏团在帐篷中的首演拉开帷幕，“瑞士国家科尼马戏团”也随之成立。天时地利人和，令他们一炮打响，当年冬天，兄弟四人在苏黎世湖畔的Rapperswil找到冬天的落脚处，从此在那里扎根。

战争年代，科尼家族经历了低谷，遭到了瑞士民族社会党人士的嫌弃，因为科尼1938年在德国客场演出时，将纳粹十字的标志放在了他们的团旗上。战争过后，科尼再次腾起，全世界的艺人都愿意来瑞士工作，因为瑞士受到战争的波及最少。

时光荏苒，科尼马戏团依然掌握在家族手中，如今第七代传人正在掌舵，Circus Knie(德)外部链接麾下有230名员工，当然还少不了80只动物成员。

让我们一起跟随这个画廊回顾科尼的战争和战后年代，一睹他们曾经的辉煌和他们为人们打开的一个不一样的世界。

(图：Photopress-Archiv/Keystone)

在我们的“#瑞士历史图片” #SwissHistoryPics外部链接 系列中， 我们向您展示瑞士过去的岁月中鲜为人知的老照片和摄影师的作品。

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