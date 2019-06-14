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#瑞士歷史圖片 (#swisshistorypics) 瑞士國家馬戲團的過去

Sieben Artisten posieren

科尼馬戲團的組建人，後排從左到右：卡爾、路易斯、弗雷德里希、魯道爾夫和跪在中間的歐根。前面兩位女士為妮娜·祖特和一位女藝人。

Ein kleiner Zirkusakrobat und zwei kräftige Akrobaten bilde eine Pyramide

戰後時期，能在瑞士的馬戲團工作，是很開心的一件事。

Elefant in der Manege der in eine Trompete bläst.

馬戲團團長，魯道爾夫·科尼與大像一起演奏歌劇阿依達中的曲目。 2016年科尼馬戲團首次在巡演中，取消了大象的節目。

Kunssttück einer Artistin mit Rollschuhen

一位年輕的雜技演員在訓練，1943年。

Eine Indianer Familie am Flughafen

一位北美原住民在蘇黎世機場迎接他的家人。 1958年他們受邀參加科尼馬戲團的民族表演，直至20世紀中期，科尼的民族節目總會邀請異國文化代表出演，民族表演節目曾在瑞士紅極一時。

Dompteur mit zwei Löwen

1959年，馴獸師Vojtech Trubka在台上表演訓獅節目，2004年開始，科尼馬戲團不再馴養猛獸。

Giraffe guckt aus einem Transportwagen

長頸鹿回到了冬季駐地，1960年。

HierVier Schimpansen kuendigen sie manierlich auf Stuehlchen sitzend, das '1961'-er Programm an

大猩猩是觀眾的最愛，它們的一舉一動總是能牽動人們的心。

10 Artisten bilden eine Pyramide

雜耍演員在搭一個人肉金字塔，1962年。

Kamele und ein Lama des Zirkus Knie werden a auf dem gefrorenen Zuerichsee

1963年冬，蘇黎世湖凍結，科尼馬戲團的駱駝們有幸在冰上走了一遭。

Clown audf einem Hochseil

1964年國家展覽，小丑Pio Nock拿出了絕活。

Artisten auf sehr hohen Einrädern

科尼演員在蘇黎世大街上進行宣傳。

Nonnen gehen auf das Zirkuszelt zu.

在科尼馬戲團的大帳中，首次進行了一個天主教展覽，1969年。

Historische Bilder Galerie über den Kine der 40er - 60er Jahre

整整100年之前的1919年6月14日，科尼馬戲團的首場演出在伯恩舉行。瑞士從此開啟了馬戲團時代，而這個偉大時代的誕生其實源於一場浪漫的愛情故事。

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19世紀初，年輕的醫科大學生弗里德里希·科尼(Friedrich Knie)在奧地利因斯布魯克(Innsbruck)結識了年輕的花樣騎術師薇兒瑪姑娘，並對她一見鍾情，他為她如此著迷，以至於中斷了學業追隨她所在的騎術團在奧地利各地巡遊。

雖然這對年輕人的愛情之火未能經得起風雨，很快便熄滅了。但是這段戀情卻促使弗里德里希1806年組建了自己的雜技團，並贏得了追捧和認可，瑞士也在他們的演出路線上，後來科尼家族的一個分支落戶在瑞士，取得了瑞士國籍。

演出場地從露天到帳篷

百年之後，科尼馬戲團已經傳到了第四代，弗里德里希、魯道夫、卡爾和歐根四兄弟終於圓了家族的一個醞釀已久的夢，他們貸款買了雙桅杆帳篷，這樣馬戲團就不用在露天地裡演出了。

1919年6月，隨著科尼馬戲團在帳篷中的首演在伯恩拉開帷幕，“瑞士國家科尼馬戲團”也隨之成立。天時地利人和，令他們一炮打響，當年冬天，兄弟四人在蘇黎世湖畔的Rapperswil找到冬天的落腳處，從此在那里扎根。

戰爭年代，科尼家族經歷了低谷，遭到了瑞士民族社會黨人士的嫌棄，因為科尼1938年在德國客場演出時，將納粹十字的標誌放在了他們的團旗上。戰爭過後，科尼再次騰起，全世界的藝人都願意來瑞士工作，因為瑞士受到戰爭的波及最少。

時光荏苒，科尼馬戲團依然掌握在家族手中，如今第七代傳人正在掌舵，Circus Knie(德)麾下有230名員工，當然還少不了80只動物成員。

讓我們一起跟隨這個畫廊回顧科尼的戰爭和戰後年代，一睹他們曾經的輝煌和他們為人們打開的一個不一樣的世界。

(圖：Photopress-Archiv/Keystone)

在我們的“#瑞士歷史圖片” #SwissHistoryPics 系列中， 我們向您展示瑞士過去的歲月中鮮為人知的老照片和攝影師的作品。

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