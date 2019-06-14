整整100年之前的1919年6月14日，科尼馬戲團的首場演出在伯恩舉行。瑞士從此開啟了馬戲團時代，而這個偉大時代的誕生其實源於一場浪漫的愛情故事。



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19世紀初，年輕的醫科大學生弗里德里希·科尼(Friedrich Knie)在奧地利因斯布魯克(Innsbruck)結識了年輕的花樣騎術師薇兒瑪姑娘，並對她一見鍾情，他為她如此著迷，以至於中斷了學業追隨她所在的騎術團在奧地利各地巡遊。

雖然這對年輕人的愛情之火未能經得起風雨，很快便熄滅了。但是這段戀情卻促使弗里德里希1806年組建了自己的雜技團，並贏得了追捧和認可，瑞士也在他們的演出路線上，後來科尼家族的一個分支落戶在瑞士，取得了瑞士國籍。

演出場地從露天到帳篷

百年之後，科尼馬戲團已經傳到了第四代，弗里德里希、魯道夫、卡爾和歐根四兄弟終於圓了家族的一個醞釀已久的夢，他們貸款買了雙桅杆帳篷，這樣馬戲團就不用在露天地裡演出了。

1919年6月，隨著科尼馬戲團在帳篷中的首演在伯恩拉開帷幕，“瑞士國家科尼馬戲團”也隨之成立。天時地利人和，令他們一炮打響，當年冬天，兄弟四人在蘇黎世湖畔的Rapperswil找到冬天的落腳處，從此在那里扎根。

戰爭年代，科尼家族經歷了低谷，遭到了瑞士民族社會黨人士的嫌棄，因為科尼1938年在德國客場演出時，將納粹十字的標誌放在了他們的團旗上。戰爭過後，科尼再次騰起，全世界的藝人都願意來瑞士工作，因為瑞士受到戰爭的波及最少。

時光荏苒，科尼馬戲團依然掌握在家族手中，如今第七代傳人正在掌舵，Circus Knie(德)麾下有230名員工，當然還少不了80只動物成員。

讓我們一起跟隨這個畫廊回顧科尼的戰爭和戰後年代，一睹他們曾經的輝煌和他們為人們打開的一個不一樣的世界。

(圖：Photopress-Archiv/Keystone)



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