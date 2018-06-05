此内容发布于2018年6月5日 上午10:30 最后更新 - 2018年6月5日 -10:30

沙利度胺(Thalidomide)最初的作用是镇静剂，后来被用于缓解孕吐反应，却让成千上万的孕妇及其子女受到严重的伤害，这是个全球性的药物丑闻，瑞士也未能幸免。(SRF，瑞士资讯swissinfo.ch)

在这一重大药物案件(英)外部链接发生50周年之际，瑞士公共电视台SRF做出了相关报道。而发言者正是一位深受其害的瑞士知名人士，他决心不让药物伤害困扰他的生活。

沙利度胺的使用牵涉出了史上最为灾难性的药物丑闻。全世界有超过一万名母亲在怀孕期间服用了当时被认为对其胎儿无害的安眠药，并随后产生了严重后果。即，孕妇服用该药物后，新生儿会有先天畸形，包括四肢、眼睛和耳朵的畸形。

1957年，沙利度胺以名为Contergan的非处方药首次在西德销售。据称，该药物即使在更高的剂量下依然使用安全。而且，与其他安眠药相比，该药物不会产生药物依赖，因此即便是在孕妇群体中，它也很快被广泛使用。

1961年，人们怀疑该药物的使用与婴儿出生缺陷之间存在联系。于是，该药物于当年年底在市场下架。直到1968年5月27日，法庭才对该药品制造商格兰泰(Grünenthal)公司(英)外部链接的数位制药经理进行了审判。当时，众多受害儿童的父母们联合成为此案的原告，也使此案经历了德国法律史上最为复杂的诉讼程序。最终，于1970年4月双方达成和解。然而，格兰泰公司直到2012年才为沙利度胺灾难事件公开道歉。

在瑞士，与Contergan相反，含有沙利度胺有效成分的Softenon只能以处方药的形式销售。据官方数据显示，在瑞士出生了9名因沙利度胺导致畸形的儿童，其中一名就是国会议员Christian Lohr(德)外部链接。

根据德国联邦沙利度胺受害者协会(德)外部链接的统计，目前仍有大约2400名因沙利度胺引起畸形的受害者，每天都生活在药物伤害的困扰之中。

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