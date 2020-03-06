苏黎世周边的一个高楼住宅区。 (© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士人生活费用高世人皆知，而房租又是瑞士人生活中的最大开销。前不久，瑞士全民在投票中否決了一项要求建筑更多经济适用住房的动议。围绕这项动议，瑞士掀起了有关房租到底是涨了还是降了的激烈讨论。



根据瑞士租户联盟(Mieterverband外部链接)的经验，过去几年房租一直在上涨，房租价格目录显示，自2005年以来，瑞士的房租上涨了17%。究其原因，租户联盟认为是房东想从房租上获得更多利润。



实际情况是，许多投资商迫于投资市场的压力，选择不动产作为投资对象，但这往往会导致房屋过剩，从而带来房租下降。

自相矛盾的数据



根据联邦统计局的房租价格目录，瑞士2019年的房租增长明显，而另一些私人机构的数据却显示，房租呈下降趋势。



那么这些差异到底从何而来？原来，各路调查所使用的方法不同。



比如联邦统计局的抽样调查既会考虑那些长年的租赁合同也会顾及新租户的协约。而私人领域所关注的数据则侧重于目前市场的房租价格变化。







一个实例 1990年，一套四室公寓的平均月租为945瑞郎(约6500人民币)，而2017年的平均租金则为1519瑞郎。

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老租户房租比较少



在瑞士没有特殊原因(比如新装修)不允许无故上涨房租，因此老租户所交的房租大多少于租赁广告上刊登的等价房屋的房租。因此房租分为“固有房租”和“广告房租”。

房租视频

因此固有房租(长期租户的租金)和新招租广告上的租金存在差别，而当抵押贷款参考利率降低时，固有房租会随之下降。





本文是事实检验系列文章之一，在这个系列中我们会对读者来信中关于瑞士的各种说法进行事实检验。如果你对这个国家及其居民的各种事有所耳闻，请点击下面的链接联系我们，我们将根据你的来信内容做出事实检验。

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为什么统计中尚未显示房租下降？

联邦统计局的房租价格目录既包含了例如新装修之后上涨的房租，也收录了当抵押参考利率下降时降低的房租，因此联邦统计局的房租价格目录所展示的是瑞士房租变化的总体状况。

“老建筑或者长期合同的房租上调完全和新租户租金的下调完全可以互补，”联邦统计局Hans Markus Herren表示，他说，如果近期广告中的租金有所降低，无法马上在房租价格目录上显示出来。



结果：各种统计所关注的点不同，所以结果不同。自2005年以来根据房租价格目录上的数据，瑞士的房租在面值上的确增长了18%以上，而广告上刊登的租金根据不同来源的说法，自2016年以来有所下降，地区不同下降的幅度也不同。





(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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