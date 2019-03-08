据估算，平均每年约有3000名患者因医疗事故而在瑞士医院抱憾离世。 (© Keystone/Gaetan Bally)

一支由医疗相关领域专家集结而成的小组将负责瑞士各家医院的医疗质量及医务人员诊疗监管工作，以期有效规避医疗事故。



瑞士议会日前原则上决定成立一支经联邦委员会委派任命、由医护专家、保险公司、病患、医院以及各州相关行政机构携手组成的委员会，经商榷最终明确具有强制约束力的规章制度，以确保医疗机构诊疗质量(英)外部链接。



该专家组将有权对不符合相应医疗标准的医疗机构以及医务、防疫、妇幼、护理人员等医疗服务提供方实施处罚。



粗略估算，在瑞士医院里，平均每年约有3000名患者死于医院、医生或其他医疗专业人员不当或怠忽的医疗过失行为所引发的医疗事故。

医疗设备



与此同时，由于数起存在故障的器官植入物以及假肢整形修补手术引发诸多争议(英)外部链接，因此，瑞士议会也决定对瑞士医疗器械与诊疗法律进行修订调整，使之符合欧盟规范。



掌管全国医疗健康事宜的瑞士内务部部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)表示，修订版新法将有助于确保瑞士医疗器械制造商一如既往地维系对欧盟的市场准入。



出售至欧盟28个成员国的瑞士医疗器械，每年出口总额可高达约60亿瑞郎(折合人民币约为400亿元)。盘点瑞士全境，1350家左右的医疗器械制造商旗下共有雇员逾5.4万人，主要销售商品为X光射线机、血压监护仪、包括硅酮隆胸材料在内的医疗植入物、眼镜以及胶布绷带。

医疗事故猛于虎 吴医生悄声用中文对翻译说：“这明显是医疗事故，但咱们也无能为力，我用中医尽力给她治吧，这就不用翻译给她了”。 吴医生(化名)是瑞士的一名中医大夫，他经常会接诊一些瑞士医院治不了的疑难杂症，在治疗过程中，他也会发现正规医院的失误，比如这位女病人。 ... 作者： 宋婷

瑞士资讯swissinfo.ch及SDA-ATS, SRF/ug

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