瑞士刑法修訂案將對公開發表仇恨同性戀者的言論進行懲罰。

(Keystone / Walter Bieri)

從現在開始，在瑞士發表恐同言論的人將會受到刑事制裁。在2月9日的全民公投中，選民投票贊成延申反種族歧視標準。新法生效到底意味著什麼，什麼還能說，什麼不能說？律師Alexandre Curchod就此疑問給予了具體回答。



阅读本文简体字版本请 点击这里

信息框结尾

在街上辱罵女同性戀者，在以前已會受到懲罰，因為這屬於侮辱個人，不管是不是恐同。 2月9日的公投成全了對反種族主義標準的擴延：從今以後，在瑞士公開發表和性取向相關、反對某一人群言論的行為將會受到刑法制裁。

Alexandre Curchod，律師、媒體法專家、弗里堡大學講師，著有《言論自由：實用法律指南和前景》(Liberté d’expression: guide juridique pratique et perspectives)一書。

(ldd)

以下是律師、媒體法專家、弗里堡大學講師Alexandre Curchod對相關的《刑法》第261條第二款進行的詳盡解釋。



瑞士資訊swissinfo.ch：反種族主義犯罪的定義已經存在了25年。在針對人種、種族或宗教的歧視案件中，這條法律是如何應用的？



《刑法》第261條第二款的適用率遠低於其他大多數刑法規定。聯邦法院的判例法非常寬鬆。法官十分重視言論自由-這依然是基本原則。因此，只有在違法行為特別嚴重的情況下，才會施以法律制裁。



對於恐同，該法條也會這樣鮮少被應用嗎？



是的，對於恐同，刑法法條的適用標準和對種族歧視是同樣嚴格的。違法的歧視言論必須是公開發布的、具有煽動仇恨意圖的語言。所有在社交媒體私人朋友圈中發表或傳播的內容均不受該法約束。



那要是現在在社交媒體公共頁面上侮辱LGBT(同性戀和雙性戀者)人群，是不是可以被定罪？



是的，此種情況顯然屬於修訂法的管轄範圍，只要滿足該法的適用條件：尤其是當言論具有煽動性，有激發對LGB人群仇恨的意圖。



酒店拒絕同性伴侶同住一個房間，根據新法，這種行為可以被定罪嗎？



完全可以。餐廳也一樣不能拒絕為回教客人服務。這些人群有權享有所有面對公眾的服務。社會不能限制他們進入公共場所、公園、電影院、餐廳、酒店或參加文化活動的權利。



說同性戀和雙性戀是病，或說他們得接受治療，這樣的言論還被允許嗎？



這種語言很可能將受到法律制裁，因為這等於是在攻擊同性戀者的尊嚴。那些提供轉換性取向治療的人也可能受到懲罰。認為同性戀是一種不可接受的生活方式，並聲稱同性戀應該受到治療，這種言論有可能被定義為煽動仇恨情緒。但最終，一切還要取決於法院的裁定。



一些對反恐同法持反對意見的人擔心將來不能再開玩笑。這種擔心有必要嗎？



沒必要，幽默的權利顯然會得到保護。新法僅適用於刻意損害某一人群尊嚴的情況。可是，如果某人藉著喜劇表演的幌子，有意激發人們對LGBT人群的仇恨，這樣則可能會被判刑。

2020年2月9日瑞士全民公投 瑞士禁止同性戀歧視 瑞士當地時間2月9日，瑞士選民就兩項提案進行全民投票。最終，基於性取向的歧視行為被納入犯罪的新刑事標準、從而會受到法律懲戒的議案在此次公投中順利通過。與此同時，另一項呼籲國家進一步提倡與推進經濟適用房的新建及改造工程的公民動議，遭遇壓倒性的多數否決。 作者： Reto Gysi von Wartburg, 张樱

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram