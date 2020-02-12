瑞士刑法修订案将对公开发表仇恨同性恋者的言论进行惩罚。

(Keystone / Walter Bieri)

从现在开始，在瑞士发表恐同言论的人将会受到刑事制裁。在2月9日的全民公投中，选民投票赞成延申反种族歧视标准。新法生效到底意味着什么，什么还能说，什么不能说？律师Alexandre Curchod就此疑问给予了具体回答。

在街上辱骂女同性恋者，在以前已会受到惩罚，因为这属于侮辱个人，不管是不是恐同。2月9日的公投成全了对反种族主义标准的扩延：从今以后，在瑞士公开发表和性取向相关、反对某一人群言论的行为将会受到刑法制裁。

Alexandre Curchod，律师、媒体法专家、弗里堡大学讲师，著有《言论自由：实用法律指南和前景》(Liberté d’expression: guide juridique pratique et perspectives)一书。

(ldd)

以下是律师、媒体法专家、弗里堡大学讲师Alexandre Curchod对相关的《刑法》第261条第二款进行的详尽解释。

瑞士资讯swissinfo.ch：反种族主义犯罪的定义已经存在了25年。在针对人种、种族或宗教的歧视案件中，这条法律是如何应用的？

《刑法》第261条第二款的适用率远低于其他大多数刑法规定。联邦法院的判例法非常宽松。法官十分重视言论自由-这依然是基本原则。因此，只有在违法行为特别严重的情况下，才会施以法律制裁。

对于恐同，该法条也会这样鲜少被应用吗？

是的，对于恐同，刑法法条的适用标准和对种族歧视是同样严格的。违法的歧视言论必须是公开发布的、具有煽动仇恨意图的语言。所有在社交媒体私人朋友圈中发表或传播的内容均不受该法约束。

那要是现在在社交媒体公共页面上侮辱LGBT(同性恋和双性恋者)人群，是不是可以被定罪？

是的，此种情况显然属于修订法的管辖范围，只要满足该法的适用条件：尤其是当言论具有煽动性，有激发对LGB人群仇恨的意图。

酒店拒绝同性伴侣同住一个房间，根据新法，这种行为可以被定罪吗？

完全可以。餐厅也一样不能拒绝为穆斯林客人服务。这些人群有权享有所有面对公众的服务。社会不能限制他们进入公共场所、公园、电影院、餐厅、酒店或参加文化活动的权利。

说同性恋和双性恋是病，或说他们得接受治疗，这样的言论还被允许吗？

这种语言很可能将受到法律制裁，因为这等于是在攻击同性恋者的尊严。那些提供转换性取向治疗的人也可能受到惩罚。认为同性恋是一种不可接受的生活方式，并声称同性恋应该受到治疗，这种言论有可能被定义为煽动仇恨情绪。但最终，一切还要取决于法院的裁定。

一些对反恐同法持反对意见的人担心将来不能再开玩笑。这种担心有必要吗？

没必要，幽默的权利显然会得到保护。新法仅适用于刻意损害某一人群尊严的情况。可是，如果某人借着喜剧表演的幌子，有意激发人们对LGB人群的仇恨，这样则可能会被判刑。

2020年2月9日瑞士全民公投 瑞士禁止同性恋歧视 瑞士当地时间2月9日，瑞士选民就两项提案进行全民投票。目前，投票预测显示，基于性取向的歧视行为有望被纳入犯罪的新刑事标准、从而受到法律惩戒进行决断。于此同时，另一项呼吁国家进一步提倡与推进经济适用房的新建及改造工程的公民动议，恐在本轮公投中遭遇否决。 作者： Reto Gysi von Wartburg, 张樱

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