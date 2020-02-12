从现在开始，在瑞士发表恐同言论的人将会受到刑事制裁。在2月9日的全民公投中，选民投票赞成延申反种族歧视标准。新法生效到底意味着什么，什么还能说，什么不能说？律师Alexandre Curchod就此疑问给予了具体回答。
在街上辱骂女同性恋者，在以前已会受到惩罚，因为这属于侮辱个人，不管是不是恐同。2月9日的公投成全了对反种族主义标准的扩延：从今以后，在瑞士公开发表和性取向相关、反对某一人群言论的行为将会受到刑法制裁。
以下是律师、媒体法专家、弗里堡大学讲师Alexandre Curchod对相关的《刑法》第261条第二款进行的详尽解释。
瑞士资讯swissinfo.ch：反种族主义犯罪的定义已经存在了25年。在针对人种、种族或宗教的歧视案件中，这条法律是如何应用的？
《刑法》第261条第二款的适用率远低于其他大多数刑法规定。联邦法院的判例法非常宽松。法官十分重视言论自由-这依然是基本原则。因此，只有在违法行为特别严重的情况下，才会施以法律制裁。
对于恐同，该法条也会这样鲜少被应用吗？
是的，对于恐同，刑法法条的适用标准和对种族歧视是同样严格的。违法的歧视言论必须是公开发布的、具有煽动仇恨意图的语言。所有在社交媒体私人朋友圈中发表或传播的内容均不受该法约束。
那要是现在在社交媒体公共页面上侮辱LGBT(同性恋和双性恋者)人群，是不是可以被定罪？
是的，此种情况显然属于修订法的管辖范围，只要满足该法的适用条件：尤其是当言论具有煽动性，有激发对LGB人群仇恨的意图。
酒店拒绝同性伴侣同住一个房间，根据新法，这种行为可以被定罪吗？
完全可以。餐厅也一样不能拒绝为穆斯林客人服务。这些人群有权享有所有面对公众的服务。社会不能限制他们进入公共场所、公园、电影院、餐厅、酒店或参加文化活动的权利。
说同性恋和双性恋是病，或说他们得接受治疗，这样的言论还被允许吗？
这种语言很可能将受到法律制裁，因为这等于是在攻击同性恋者的尊严。那些提供转换性取向治疗的人也可能受到惩罚。认为同性恋是一种不可接受的生活方式，并声称同性恋应该受到治疗，这种言论有可能被定义为煽动仇恨情绪。但最终，一切还要取决于法院的裁定。
一些对反恐同法持反对意见的人担心将来不能再开玩笑。这种担心有必要吗？
没必要，幽默的权利显然会得到保护。新法仅适用于刻意损害某一人群尊严的情况。可是，如果某人借着喜剧表演的幌子，有意激发人们对LGB人群的仇恨，这样则可能会被判刑。