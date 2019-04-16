1989年4月13日-14日，德国总理科尔在友好的气氛中对瑞士进行了正式国事访问。联邦委员阿道夫·奧奇(Adolf Ogi)、雷内·费尔伯(René Felber)、奥托·施蒂希(Otto Stich)、德拉姆拉斯(Jean-Pascal Delamuraz)(从左至右)与赫尔穆特·科尔(Helmut Kohl)在伯尔尼。 (Keystone / Str)

30年前，德国总理科尔首次访问瑞士，科尔表示，瑞士令他惊讶。

“当我意识到这一点时，我感到无比惊讶”，科尔笑着对记者说，“但是，当我作为总理首次访问某个国家时，经常会出现这种状况。”

1989年科尔是首位对瑞士进行正式国事访问的联邦德国总理。科尔访问瑞士，恰逢“世界历史上千钧一发之际”(科尔语)，“世事变化多端，确定未来几十年的走向就在今朝。”

彼时，东西阵营之间暗流汹涌。7个月后，柏林墙倒塌。1990年10月，两德庆祝统一。

1989年，瑞士国内就欧洲问题展开了激烈的讨论。科尔也在两天的访问中与联邦委员德拉姆拉斯(Delamuraz)、科勒(Koller)、费尔伯(Felber)、施蒂希(Stich)和奧奇(Ogi)就欧洲政策、欧洲内部市场、欧共体与欧洲自由贸易区的关系进行了交流，瑞士是欧洲自由贸易区国家(EFTA)。

除了两德统一之外，科尔心心念念的就是欧洲一体化进程。1992年的《马斯特里赫特条约》为欧盟奠定了基础，欧共体从一个存经济同盟逐步发展成为了全面的政治组织。

在科尔访问瑞士期间，一名记者问，如果瑞士申请加入欧共体，德国会采取怎样的行动？科尔答道，这就像买房子。先要问问价钱，然后再检查一下房顶和暖气，最后才买。“我们也会这么做”，而且这种做法，科尔继续说道，“也符合瑞士人的办事风格”。

3年之后，瑞士政府于1992年5月正式向布鲁塞尔递交了申请，以开启加入欧洲经济区的谈判。

但是，选民搅黄了政府的计划。1992年12月，在投票率达到了惊人的79%的全民公投中，50.3%的选民拒绝加入欧洲经济区，这样瑞士就成为了唯一一个没有加入欧洲经济区的欧洲自由贸易区国家。对联邦委员会筹划中的加入欧洲经济区的谈判来说，公投结果无异于釜底抽薪。

拒绝加入欧洲经济区并没有改变科尔对瑞士友善的态度。相反，他还安抚那些对瑞士表示不满的国家。

1993年，科尔再次访问伯尔尼时表示，他反对欧共体向瑞士施加压力。但是，他不会放弃对瑞士寄予的希望，他希望瑞士能够最终加入欧共体。“我希望，瑞士这个百分之百的欧洲国家，[…] 能够迈开脚步，向欧洲靠近。”



Tagesschaubeitrag 1993 Tagesschaubeitrag zum zweiten Besuch Kohls im Jahr 1993 1993年，科尔总理再次访问瑞士：瑞士广电公司于1993年10月18日播出的今日新闻。(德文)

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