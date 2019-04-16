1989年4月13日-14日，德國總理科爾在友好的氣氛中對瑞士進行了正式國事訪問。聯邦委員阿道夫·奧奇(Adolf Ogi)、雷內·費爾伯(René Felber)、奧托·施蒂希(Otto Stich)、德拉姆拉斯(Jean-Pascal Delamuraz)(從左至右)與赫爾穆特·科爾(Helmut Kohl)在伯恩。 (Keystone / Str)

30年前，德國總理科爾首次訪問瑞士，科爾表示，瑞士令他驚訝。



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“當我意識到這一點時，我感到無比驚訝”科爾笑著對記者說，“但是，當我作為總理首次訪問某個國家時，經常會出現這種狀況。”



1989年科爾是首位對瑞士進行正式國事訪問的聯邦德國總理。科爾訪問瑞士，恰逢“世界歷史上千鈞一發之際”（科爾表示），“世事變化多端，確定未來幾十年的走向就在今朝。“



彼時，東西陣營之間暗流洶湧0.7個月後，柏林牆倒塌。1990年10月，兩德慶祝統一。

1989年，瑞士國內就歐洲問題展開了激烈的討論。科爾也在兩天的訪問中與聯邦委員德拉姆拉斯（Delamuraz）、科勒（Koller）、費爾伯（Felber）、施蒂希（Stich）和奧奇（Ogi）就歐洲政策，歐洲內部市場，歐共體與歐洲自由貿易區的關係進行了交流，瑞士是歐洲自由貿易區國家（EFTA）。



除了兩德統一之外，科爾心心念念的就是歐洲一體化進程。1992年年的“馬斯特里赫特條約”為歐盟奠定了基礎，歐共體從一個經濟同盟逐步發展成為了全面的政治組織。



在科爾訪問瑞士期間，一名記者問，如果瑞士申請加入歐共體，德國會採取怎樣的行動？科爾答道，這就像買房子。先要問問價錢，然後再檢查一下房頂和暖氣，最後才買。“我們也會這麼做”而且這種做法，科爾繼續說道，“也符合瑞士人的辦事風格”。



3年之後，瑞士政府於1992年5月正式向布魯塞爾遞交了申請，以開啟加入歐洲經濟區的談判。



但是，選民打亂了政府的計劃。1992年12月，在投票率達到了驚人的79％的全民公投中，50.3％的選民拒絕加入歐洲經濟區，這樣瑞士就成為了唯一一個沒有加入歐洲經濟區的歐洲自由貿易區國家，對聯邦委員會籌劃中的加入歐洲經濟區的談判來說，公投結果無異於釜底抽薪。

拒絕加入歐洲經濟區並沒有改變科爾對瑞士友善的態度。相反，他還安撫那些對瑞士表示不滿的國家。



1993年，科爾再次訪問伯恩時表示，他反對歐共體向瑞士施加壓力。但是，他不會放棄對瑞士寄予希望，他希望瑞士能夠最終加入歐共體。“我希望，瑞士這個百分之百的歐洲國家，[...]能夠邁開腳步，向歐洲靠近。“

Tagesschaubeitrag 1993 1993年，科爾總理再次訪問瑞士。瑞士廣電公司於1993年10月18日播出的今日新聞（德文） 1993年，科爾總理再次訪問瑞士。瑞士廣電公司於1993年10月18日播出的今日新聞（德文）

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