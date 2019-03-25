同去年11月一样，中国外交部副部长乐玉成在日内瓦对中国在保护人权方面取得的进步进行了全力辩护。 (© Keystone / Salvatore Di Nolfi)

联合国人权理事会外部链接今年3月的常会经历了一场“中国时刻”。去年中国在这里维护的“建设性与互利”方式演变为对其新疆政策的强硬而重复的辩护。中方表示，外界声称中国在新疆自治区向信仰伊斯兰教的少数民族实施高压政策，这些指控纯属捏造。

这次来日内瓦参加人权理事会第四十届常会，中国政府代表团是带着全副武装而来，为的是消除国际会议上的批评之声：动员友邦颂赞北京的成就、向其他外交官施压以阻止其参加批评中国侵犯自由与人权的会议、授意联合国介入，以及由中国驻日内瓦使团和中国人权研究会在人权理事会及召开中国问题会议的议事厅周围举办新疆人权发展状况展等。

“从1980年我就开始关注联合国围绕人权问题的会议，此前我还从未见过哪个国家在万国宫动用如此力量来扑灭批评之声，”培养公民社会的非政府组织“日内瓦为人权”(Geneva for Human Rights，英)外部链接的主席阿德里安·克劳德·措勒(Adrien Claude Zoller)指出。

《人权观察》驻日内瓦代表约翰·费舍尔(John Fisher)对此也持同样看法：“我从来未在人权理事会上见过哪国政府对外交官与非政府组织施加如此强硬的压力和恫吓。”早在2017年这家人权保护组织就曾揭露这一态度。

中国的焦躁

措勒认为中国在日内瓦反应过度，以致削弱了它的可信度。他解释说，中国代表团的焦躁不安，是出于中方担心人权理事会上提交成立调查委员会的议案，对新疆人权侵犯指控进行调查。这也确实是人权理事会常会开幕前非政府组织同盟提出的要求。同时在本届常会上，中国政府还应就去年11月第三轮普遍定期审议提出的建议采纳立场。

中国外交部副部长乐玉成在本届常会上表示，指称新疆设有关押着一百万哈萨克、土库曼、维吾尔等族穆斯林的劳改营的信息纯属捏造。他还援引该地区发生过的各类恐怖分子袭击事件：“在人民的支持下我们采取了一些措施，其中包括开办一些再教育中心，但这与关押营完全不可同日而语。”

欢迎来新疆

本届常会从一开始，只要一谈到新疆问题就会出现针锋相对的争论。人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特(Michelle Bachelet)在提交她的年度报告时指出，自己在同中国政府进行磋商，以便“就强迫失踪与任意关押的指控-尤其是在新疆维吾尔自治区-得出一份独立评估”。

中国代表团对上述指控做出否认，并邀请“任何希望访问新疆的人本着诚意与对中国主权的尊重去那里参观”。

瑞士外交部注意到这一谨慎的开放态度：“对中国愿意向某些外交人员与记者部分开放新疆的再教育中心，瑞士表示欢迎。中国也应该不设阻碍地向人权事务高级专员及专门调查组开放，以进行独立调查。”

最终常会未就中国提出任何方案。巴基斯坦还代表伊斯兰合作组织，赞扬了中国为穆斯林公民提供的照顾。

瑞士资讯swissinfo.ch

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