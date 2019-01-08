此内容发布于2019年1月8日 上午9:38

美国总统特朗普将于本月造访世界经济论坛，这是他连续第二年参加这一峰会。 (© KEYSTONE / GIAN EHRENZELLER)

瑞士有意在本月的世界经济论坛(WEF)期间同美国启动谈判，以期签署一份自由贸易协议。2006年两国间曾就此有过尝试，但以失败告终，此后重新为自由贸易协议所做的努力一直未能取得实质性进展。

今年轮值担任联邦总统的财政部长乌力·毛勒(Ueli Maurer)表示，达沃斯外部链接可能成为开始全新谈判的理想跳板。按照计划，毛勒将在1月22-25日举行的这届峰会上会见美国总统唐纳德·特朗普。

“本次会谈已得到确认，”他1月6日告诉电视台Tele Züri：“我们会努力让自贸协议步入轨道。”

食品与金属

农业很可能会成为这次会谈的重要主题。美国驻瑞士和列支敦士登大使爱德华·麦克马伦(Edward McMullen)在最近的采访中告诉瑞士资讯swissinfo.ch，尽管瑞士农民过去曾对同美国的贸易交易多有警惕，但他们也很可能从中获益。

“相比目前，瑞士农民可以从对美国的出口中赚到更多的钱，”麦克马伦指出，他还提到美国人新近开始对奶酪、葡萄酒等瑞士产品的兴趣。

对金属的关税-及特朗普围绕这个问题的各种矛盾说法-则是另一个可能的议题。去年7月，在特朗普总统宣布提高个别金属产品的进口关税后，瑞士发起争端解决程序(英)外部链接。瑞士去年的钢铁产品出口总值达到8000万瑞郎(约合5.54亿元人民币)。

最近的努力

前经济部长约翰·施奈德-阿曼(Johann Schneider-Ammann)首先在去年9月提出重新开展两国间的自贸协议会谈。但12月进行的初始会谈几乎未有进展，因为美方主要谈判人需要处理一些更为紧迫的问题。

今年年初施奈德-阿曼的职位由盖伊·帕尔默兰(Guy Parmelin)正式接替，后者为职业葡萄种植者。麦克马伦上月向瑞士资讯swissinfo.ch记者表示，重新开始的谈判很有可能取得积极成果。

去年12月瑞士议会也表达了对贸易协议的支持，联邦院要求联邦委员会“寻求同美国签署一份自由贸易协议，或者至少达成优惠贸易协议”。



瑞士资讯swissinfo.ch/mga/sm

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