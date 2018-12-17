此内容发布于2018年12月17日 下午3:00

斯特拉斯堡枪击事件导致了两人丧生，枪击案嫌疑人曾被瑞士警方监禁。

(Keystone)

斯特拉斯堡圣诞集市枪击案提醒瑞士政界要采取行动。该案嫌疑人是恶名昭著的罪犯，曾经在瑞士落网。

Werner Salzmann是瑞士国民院安全政策委员会(SIK-NR)主席，他负责战略物资的出口。从2012年开始，他担任瑞士人民党伯尔尼州主席的职务。 (Keystone)

国民院安全政策委员会将在明年年初的会议上讨论数据交换的问题。安全政策委员会主席、国民院瑞士人民党议员Werner Salzmann在此阐述枪击事件可能对瑞士产生的影响。

SRF：瑞士和欧洲国家的数据交换工作做得好吗？

Werner Salzmann：像这样的惯犯居然能够发动袭击，可见，数据交换工作做得不够好。特别是在申根区，数据交换似乎不起作用。因此，我们对此提出了批评。

SRF：两年来，斯特拉斯堡枪击案嫌疑人一直被法国警方列在“极端人员监视名单”中。有关方面难道没有对这一信息进行自动交换，以便采取行动吗？

W.S.：看来，这一信息没有被自动交换。对此，我们还要深入调查。联邦委员会也致力于与非申根国家达成自动交换数据协议。自动交换数据至关重要，这也是申根体系的重大优势。但是，如果数据交换制度不起作用，就无济于事。这样，暴力犯罪者或极端人员就得以发动后果惨重的袭击事件。

"重中之重是，更加严格地监视嫌疑人，并在必要时逮捕嫌疑人。"

引言结束

SRF：这一事件会产生什么样的影响？我们应该采取哪些措施？

W.S.：首先，我要了解，数据交换是怎样进行的。瑞士各州是否真的可以与申根国家进行自动的数据交换。数据交换后，到底会发生什么？

第二，我们正在加大反恐法的力度。重中之重是，更加严格地监视嫌疑人，并在必要时逮捕嫌疑人。

SRF：在政治方面，应该采取哪些行动？

W.S.：各部委目前正在进行人员调整，所以我首先要跟有关的联邦委员进行交流， 并在必要时准备提案。

SRF：斯特拉斯堡枪击案嫌疑人一直被列在“极端人员监视名单”上，警方对名单上的人员进行密切观察，但是原则上不能逮捕或严密监视，尽管嫌疑人已经多次犯罪……

W.S.：如果警方不能采取严格的措施，名单就无济于事。把这些人列在名单上，远远地观察他们，什么用也没有。比如，可以给他们带上脚镣。在极端危急的情况下，应该可以预防性的逮捕他们。

对于斯特拉斯堡枪击事件的嫌疑人，合适的做法是，立即逮捕他，因为警方知道他的危险性。

瑞士资讯swissinfo.ch/ka及SRF

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