中立：战争爆发时瑞士将如何应对？

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瑞士对于其军队与西方保持更紧密的联系持更加开放的态度。中立国可以这样做吗？在军事方面，即使是中立的瑞士也有这样的回旋余地。

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中立已成为瑞士国家身份中一项不可分割的组成部分。1815年各大国在维也纳会议上承认了瑞士的中立地位。对于1848年《瑞士宪法》的起草者来说，中立是维护国家独立的一种工具。

1907年《海牙国际公约》首次以书面形式确认了中立国的权利与义务。作为保障其领土不受侵犯的交换条件，中立国必须远离战争，保证对交战方一视同仁，不得向其提供武器或军队。

瑞士军队

即使是中立国也有自卫的义务。因此，瑞士始终致力于将其武装力量维持在较高水平。

瑞士联邦拥有一支民兵队伍，职业军人数量很少。宪法规定男性必须服兵役，女性则可自愿参军-截至到2030年女兵比例将升至10%。

在新兵训练学校(Rekrutenschule)毕业后，服役人员将作为“军队成员”(Angehörige der Armee，简称：AdAs)在数年内每年抽出几周时间参加复训(Wiederholungskurse)。因此在城市或火车上看到身穿军装、携带武器的军人并不罕见。士兵可以将他们的步枪带回家中。不过这一规定经常引发争议，因为有多起自杀或谋杀案都是用军用武器实施的。

因道德或宗教原因拒服兵役的男性，可以选择民役。服民役要从事公益劳动，其时间是兵役的1.5倍。凡是在征兵过程中被认定为不适合服役的人，则无需服役，但必须缴纳兵役替代税。

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国际义务

瑞士的中立身份并不会阻碍其参与众多国际组织的活动，但它不能加入军事联盟-北约(NATO)，与北约更多的是以“和平伙伴关系”进行合作。

1920 年瑞士加入国际联盟，这便是联合国(UNO)的前身，日内瓦也被定为该组织的总部所在地。一战后瑞士希望依托其外交及人道主义的专业知识，承担起全球使命。

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经过二战和冷战的洗礼，瑞士更坚定地认为，要维持完全中立就不能加入任何国际联盟。所以直到2002年瑞士联邦才加入联合国，那时距这一国际组织的成立已过去了50多年。

自此瑞士积极投身这一国际委员会的各项活动，陆续成为联合国教科文组织(Unesco)、经济合作与发展组织(OECD)、欧洲委员会和欧安组织(OSZE)成员。日内瓦也成为众多国际组织的总部所在地。

促进和平与维护人权一直是瑞士外交政策中的重中之重。瑞士联邦多次参与由国际组织发起的民事及军事维和行动，向多个国家派遣专家，以监督和平进程或选举的实施。瑞士还担当着调停人的角色，帮助冲突各方寻求解决方案并承担调解任务。

中立的边界

瑞士的中立从一开始便是众多讨论的焦点，并不断受到质疑。二战期间，瑞士多次违反其基本原则，特别表现为向交战方输送军火与物资。此外，瑞士还因拒绝接收犹太难民、以及将大屠杀受害者的财产长期(直至20世纪90年代末)存于本国银行而遭到强烈谴责。

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此外瑞士生产并出口武器，许多人认为这与其中立地位及促进和平的意愿相悖。但也有另一种观点认为，瑞士的 “武装中立” 要求在军备物资上拥有尽可能不依赖其他国家的实力。

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每当出现关于国际合作或加入某国际组织的新提案时，围绕瑞士中立的定义与定位就会引发新的辩论。然而，在一个各国相互依存的全球化世界中，如今这样的原则似乎不再重要，且难以界定。2024年的一项调查显示，超过91%的受访者依然希望保留中立政策，并将其视为瑞士国家身份的一部分。