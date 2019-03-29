此内容发布于2019年3月29日 上午9:39

阿勒河和伯尔尼城区为会议提供了优美环境。 (© Marcel Bieri)

伯尔尼政府已同意于2020年举办第九届全球现代直接民主论坛。

伯尔尼市政府于3月22日通过此项决定。2020年9月23日至26日期间，将有约500名、来自50多个国家的参会者齐聚瑞士首都，讨论在当前这个时代里关于公民参与的各方面议题。

市长Alec von Graffenried称，与此前的主办城市(首尔、旧金山和罗马)相比，伯尔尼虽然在城市规模上相形见绌，但作为瑞士直接民主制度的中心，很适合举办关于直接民主的讨论。

von Graffenried表示：“瑞士首都拥有直接民主的传统，而且不断致力于提高公民参与，因此该会议及其目标都非常适合这里。”

“举办这个会议将使伯尔尼获得机会，成为推广直接民主的国际领导力量。”

Von Graffenried补充道，直接民主是一种成功的政治模式，然而，2016年英国脱欧公投显示，直接民主也可能造成混乱，并带来不确定性。

他指出：“英国脱欧投票的例子显示了公民参与政治决策的机会与风险。”

回到瑞士

该论坛将讨论瑞士的直接民主制在国家和地区层面如何发挥作用，此外，还将研究诸如联邦制、直接民主工具和公民参与等问题。

Bruno Kaufmann是这个全球论坛的联合主席兼创始人之一，他表示，2008年该会议的首次举办就是在瑞士城镇阿劳(多语)外部链接。论坛又在亚洲、北美洲、南美洲和非洲各地举办之后，现在再度回到瑞士。

他说：“在这12年间，世界发生了巨大改变。其他国家曾出于好奇来观察瑞士的制度。现在，瑞士的制度成为了一个参考。”

Kaufmann补充说，民主不仅在瑞士取得了进展，其他国家在过去十年中也发展出了创新的想法，瑞士也可以从中受益。

他提到了，提高透明度、让外籍居民参与政治以及投票程序的数字化等举措。

该年度论坛也将得到瑞士民主基金会(多语)外部链接和民主国际(英)外部链接的支持。

继去年在罗马成立了“全球民主城市联盟”之后，今年全球论坛将在台湾(10月2日至5日)举行，然后于2020年移师伯尔尼举办。





瑞士资讯swissinfo.ch/dos,urs

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