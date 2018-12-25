对申根区以外的居民来说，获得瑞士签证不亚于一场跨栏赛跑。在本图上，您可以看到向在北京的瑞士大使馆递交的签证申请。(Keystone) (Keystone)

《外国人法》规定，进入瑞士的外国公民必须拥有足够的资金以支付日常生活费用，也就是说每人每天拥有约100瑞郎。实践证明，这个标准定得实在很高。



去年9月6日，30岁左右、来自突尼斯的流浪汉Douraid在日内瓦被警察当街拦住。他既没有身份证件，也没有瑞士居留许可。



9月9日检察官Alexandra Clivaz-Butler签发了处罚令，指控他，既没有在瑞士居留所需的资金，也没有回国所需的旅费。在警察局关押了两天后，Douraid被处以罚款，金额为43天生活费。

日内瓦检查院 (法)外部链接每个月都要处理10多起类似事件。一些非法居留的外国人因携带毒品或参与了与毒品有关的案件而被逮捕。但是，在大多数情况下，没有居留许可和一笔可观的收入而在瑞士居留，就足以使他们获罪。他们或被判罚金，或被拘留。



这类事件通常不会成为诉讼案。只是在检查官面前举行一个听证会，由检察官裁决。通常只有很少的当事人会有律师陪同，一般都会用寥寥数语提到他们的经济状况。



2005年版的《外国人法》(多语)外部链接第5条B段规定，进入瑞士的外国公民必须拥有在瑞士居留所需的必要资金，但是并没有规定具体的细节。



在回答瑞士资讯swissinfo.ch的提问时，瑞士移民事务国务秘书处(多语外部链接)外部链接解释道，进入瑞士的外国人必须要证明，“在瑞士居留期间，每人每天最少拥有100瑞郎”。学生为每人每天30瑞郎。



一种常见的做法



有关部门如何核实外国人的经济状况呢？“可以通过现金、旅行支票、信用卡或其他担保，比如银行的担保来证明其经济状况”，瑞士移民事务国务秘书处写道。如果有人被拦在海关而且无法提供财产证明时，他将被拒绝入境、被判刑、甚至可能被遣返回国。

许多人因收入过低而被拒签。 (Keystone)

该规定不适用于申根国家的公民，但是对申根区以外的公民来说，却意义重大。该规定旨在确保外国人在瑞士最多停留三个月之后不会试图继续留在瑞士。这就是为什么有限期签证的签发也是如此严格的原因了。

瑞士法语区难民、外国人权利观察站(Observatoire romand du droit d'asile et des étrangers, ODAE) (法)外部链接的Melissa Llorens回忆起如下案例。一位哥伦比亚人要来瑞士看望刚出生的外孙女。“这位女士在哥伦比亚日子过得非常好。但是，要获得为期90天的签证，她必须要证明拥有9000瑞郎，可是她的收入低于这个数字，” Melissa Llorens解释道。

“结果，她被拒签了。因为有了这个规定，当局无需对他们的决定做出任何解释。瑞士是一个高收入国家，在世界上，有多少人能够每天拿出100瑞郎？”

“过于严格”



“对于非欧洲人来说，来瑞士参加家人的婚礼或走亲访友，几乎是不可能的。” 瑞士法语区难民、外国人权利观察站 引言结束

瑞士并不是唯一一个把外国人的居留许可与经济状况挂钩的国家。比如，加拿大就要求，凡是来加拿大短期居住的外国人必须有足够的资金，以支付自己的生活费用。



瑞士移民事务国务秘书处在一份文件(德)中总结了欧洲其他国家的规定。比如，希腊要求每人每天拥有50欧元。如果住在旅店，法国要求每人每天拥有65欧元，如果在亲友家居住，则要求每人每天35欧元。



瑞士法语区难民、外国人权利观察站在一份年度报告中批评道，“有关部门在计算生活费时，应该采用宽松的评估方法。”“操作很严格，在许多情况下，简直是过于严格，”观察站指出。



瑞士和签证申请人的母国在生活标准和收入标准方面的差异，足以引起有关部门对签证申请人的怀疑。“因为瑞士是世界上最富裕的国家之一，所以这样的怀疑几乎适用于所有人。有些人，比如年轻的、并不富裕的非洲人几乎不可能得到瑞士签证。对于非欧洲人来说，来瑞士参加家人的婚礼或走亲访友，几乎是不可能的。”



Raymond de Morawitz，日内瓦州一位外国人法专业律师认为，经济状况不应成为向外国人签发瑞士居留许可的前提。“一个富裕的突尼斯人很可能来不了瑞士，除非他是位富豪，有条件来瑞士定居享受优惠外国人的的一次性综合税。”



(翻译：阎寒), 瑞士资讯swissinfo.ch

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