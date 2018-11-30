此内容发布于2018年11月30日 上午9:00 最后更新 - 2018年11月30日 -09:00

联合国缅甸问题特使Christine Schraner Burgener最近几个月频频出差，甚至到了近百万罗兴亚人都在出逃的缅甸若开邦。 (Keystone)

怎么才能帮助这个国家呢？那里有近百万人逃离，那里的民选政府控制不了军队，那里因军队的种族屠杀而受到联合国的谴责。瑞士外交家Christine Schraner Burgener与瑞士资讯swissinfo.ch谈起了她的新职责。



相会在爱因斯坦咖啡厅，在伯尔尼老城典型的回廊之下。外面很冷，天空灰蒙蒙的。似乎是为了中和这寒冷的气温，Christine Schraner Burgener在大衣之下穿着浅色的裤子和白色的衬衫，还有一件与之相配的皮夹克。



她一定强烈地感受到了气温的落差，特别是因为最近几个月的行程。今年4月联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(António Guterrez)任命她为联合国缅甸问题特使，自此，这位55岁的女性开始不间断地出差。



“女性外交”的先锋



之前，她曾担任驻德国大使，这是瑞士历史上担任此职的第一位女性。 Schraner Burgener一直是瑞士外交史上的女性先锋。



与其先生一起，他们成为了瑞士外交史上的第一对工作分享(Jobsharing)伴侣，而且是在大使这一级别上的。此外，她是驻泰国大使，而其夫则是驻老挝、柬埔寨和缅甸大使。驻地在曼谷，这对夫妇分享一份薪水，共同照顾着2个孩子。



现在，孩子们都长大了，女儿22岁，儿子19岁，Schraner Burgener已经可以接受巨大的挑战，担任联合国缅甸问题特使。这是不是她到目前为止职业生涯最大的挑战呢？

联合国特使是在2017年8月，因缅甸军队在若开邦攻击穆斯林罗兴亚少数族群而任命的。政府的行动是针对罗兴亚人对警哨的攻击而作出的反应。联合国报告指出，军队系统性地摧毁了村庄，并演变为大规模屠杀和强奸。



约70万罗兴亚人逃到毗邻的孟加拉国，如今生活在人满为患的难民营里。最新出版的联合国报告(英)外部链接指出，缅甸的军事首领和5位军队高官应因民众谋杀罪、反人类罪和战争罪行而被追究责任。



罗兴亚人具有优先权



她的任务比较宽泛， Schraner Burgener对我们说：她要关注若开邦的局势、照顾到难民的遣返、推动民主化和倡导人权，还要在缅甸全国推进全面的和平进程。因为不光在若开邦，在缅甸的其他邦也同样存在着多年的、种族间的冲突问题。



她需要优先考虑的还是那近100万生活在难民营里的罗兴亚人，要为他们找到一个立时的解决之道。这位联合国特使说，他们必须在自愿的原则下，安全地、在人权得到尊重的情况下返回。她也强调说，要改变缅甸对这些罗兴亚人种族歧视的态度，可能需要几代人的努力。



“大喇叭-外交”不是她的风格



这段时间，她在尝试“搭建桥梁”。作为调解人她必须与所有方面进行交谈，甚至与军队，她说。



早在就任之初，她就开始定期与军队代表、与那些武装集团和缅甸的政府领袖昂山素季会面。这位诺贝尔和平奖获得者、曾经的自由偶像的声誉，都因其默许军队针对罗兴亚人的血腥行为而遭到严重损害。



Schrader Burgener认为，无论如何昂山素季都会一直起着重要的作用。“她被软禁了15年。我不相信，这样的一个人会不再为民主而奋斗，”她说。她只是处于一种困难的境地，因为她立于军队与国际社会的期待的夹缝之中。



“我个人认为，我们必须支持她”。许多人感到失望，因为昂山素季没有大声地对不可忍受的事件表态。“但我们不能忘记，她必须和军队合作，因为军队对所有的宪法修改案都有否决权”。



Schraner Burgener曾到过若开邦和孟加拉国内的罗兴亚难民营。她将在若开邦内发生的一切描绘为“难以想象的可怕”。责任人必须作出解释。“第一步就是收集证据，因为法庭会作出判决。重要的是，搜集的证据要可信、有透明度”。



联合国特使李亮喜(英)外部链接不能再去缅甸了，因为这位韩国女性已不再获许进入这个国家。 Schraner Burgener说，到目前为止，她还可以在缅甸自由活动。那么瑞士国籍是否对这位调解人有所帮助呢？



Schraner Burgener相信，作为成功的调解人，必须深知各方的个性和文化。例如对亚洲人来说，太过直白就是一种傲慢。

“说实话：关起门来我对缅甸政府颇有微词。但大喇叭似的外交策略我绝对不会采用-在我的位置上，这不会带来什么成果。相反，人们会对我锁上大门”。



为了取得进展，她必须让国际社会相信她的中立-策略，她表示。有时，她觉得自己就像一个沙袋，就连联合国成员国也会逮机会就“猛揍”一顿。



Schraner Burgener已经看过、听说过许多悲惨的事情。她总是在出差，最近一段时间伯尔尼的家人只能每月见到她4天。这些都让人倍感压力，她是怎么完成这一切的呢？

宁静、含蓄、平静的外交策略：对这位联合国特使来说，她希望看到成果。“虽然我很有耐心。但我也想看到行动，”她说：“如果一段时间之后，所作的还不够，那我也会重新考虑考虑。有时人们认为我太过乐观、太有耐心。但我也有我的原则”。



(翻译：宋婷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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