瑞士在各大經濟排行榜上常常成功勝出，可是在全球社會及環境成本方面的表現卻乏善可陳。 Jakob Tanner表示，不要被自家打造的光鮮外表蒙蔽了眼睛。



外部内容 Grégoire Barbey

“總的來說，瑞士在所有排行榜上都是排名前十，而且相當穩定地保持著這一好成績，”瑞士形象委員會主席Nicolas Bideau不久前這樣介紹道。現在，關於瑞士童話的“老生常談”重又變得異常“鮮活”，可見，Nicolas Bideau成功地完成了他的核心使命。

Jakob Tanner 是苏黎世大学历史系的退休教授，致力于近代史与瑞士史的研究。

(Keystone / Steffen Schmidt)

瑞士形象委員會成立於2001年，是聯邦下屬的一個行政單位，目的是“培養人們對瑞士的好感”。瀏覽瑞士聯邦的主頁，你不難發現，“猶太無主資產”是國家形象委員會成立的“導火線”–瑞士銀行沒有歸還猶太人在納粹德國時期在瑞士銀行的存款。 1990年代末，這段塵封的歷史浮出水面，震動了瑞士，導致瑞士的國家形像一落千丈，並陷入了一場重創危機。於是，聯邦耗資百萬，推出“國家宣傳”項目，以預防類似不愉快的事件的發生。



該項目在1990年代還叫“國家宣傳”，這個字眼並不以忠於事實見長。現在，瑞士在各大國際排行榜上排名前十，這不僅是誤導，甚至可能在政治上引起災難性後果。瑞士出於有目標的樂觀主義，為自己編織了一個成功故事，可是這個小小的中立國嚴重地傾向於，對童話信以為真，甚至沉溺其中。 1990年代瑞士的內政危機和“猶太無主資產”就是很明顯的例子，可是，瑞士並沒有從中吸取教訓。



現在，瑞士是個富裕的國家，她的城市以高品質的生活質量，她的鄉村以風景秀麗而聞名。今天，各種排行榜和排名指標以令人窒息地速度層出不窮。收集排名成績，傳遞縹緲的巔峰感，並非難事。

瑞士在金融領域的表現也不好。在全球稅務透明化、打擊洗錢、打擊政治獻金方面，瑞士並非模範生。在世行的易做生意國家排行榜上，瑞士的排名在最近12年裡，從第15位跌落到第28位。在民主質量和性別平等方面，瑞士也獲得了同樣的排名。



儘管排行榜和排名機構存在著可信度問題，但是，國家間的對比在很大程度上還是建立在這些評估工具的基礎上的，這就造成了，沒有多少人願意聽取原則性的批評意見。而對量化的崇拜、對排行榜的迷信，影響了技術官僚對國家現況的理解。痴迷於國際對比中的排名，可能左右國家重要的政策決定。瑞士要保持警惕，不要被自家打造的光鮮外表蒙蔽了眼睛。

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瑞士在金融领域的表现也不好。在全球税务透明化、打击洗钱、打击政治献金方面，瑞士并非模范生。在世行的易做生意国家排行榜上，瑞士的排名在最近12年里，从第15位跌落到第28位。在民主质量和性别平等方面，瑞士也获得了同样的排名。

尽管排行榜和排名机构存在着可信度问题，但是，国家间的对比在很大程度上还是建立在这些评估工具的基础上的，这就造成了，没有多少人愿意听取原则性的批评意见。对量化的崇拜、对排行榜的迷信，助长了政治家的技术决定论。痴迷于国际对比中的排名，可能误导政治家不再做出审慎的决定。瑞士要保持警惕，不要被自家打造的光鲜外表晃瞎了眼睛。



這篇論述曾刊登在"Das Magazin外部链接"雜誌。

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(翻译：阎寒)

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