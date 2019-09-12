瑞士在各大经济排行榜上常常成功胜出，可是在全球社会及环境成本方面的表现却乏善可陈。Jakob Tanner表示，不要被自家打造的光鲜外表晃瞎了眼睛。



外部内容 Grégoire Barbey

“总的来说，瑞士在所有排行榜上都是排名前十，而且相当稳定地保持着这一好成绩，”瑞士形象委员会主席Nicolas Bideau不久前这样介绍道。现在，关于瑞士童话的“老生常谈”重又变得异常“鲜活”，可见，Nicolas Bideau成功地完成了他的核心使命。

Jakob Tanner 是苏黎世大学历史系的退休教授，致力于近代史与瑞士史的研究。

(Keystone / Steffen Schmidt)

瑞士形象委员会成立于2001年，是联邦下属的一个行政单位，目的是“培养人们对瑞士的好感”。浏览瑞士联邦的主页，你不难发现，“无主财富”是国家形象委员会成立的“导火索”–瑞士银行没有归还犹太人在纳粹德国时期在瑞士银行的存款。1990年代末，这段尘封的历史浮出水面，震动了瑞士，导致瑞士的国家形象一落千丈，并陷入了一场创伤性危机。于是，联邦耗资百万，推出“国家宣传”项目，以预防类似不愉快的事件的发生。

该项目在1990年代还叫“国家宣传”，这个字眼并不以忠于事实见长。现在，瑞士在各大国际排行榜上排名前十，这不仅是误导，甚至可能在政治上引起灾难性后果。瑞士出于有目标的乐观主义，为自己编织了一个成功故事，可是这个小小的中立国严重地倾向于，对童话信以为真，甚至沉溺其中。1990年代瑞士的内政危机和“无主财富”就是很明显的例子，可是，瑞士并没有从中吸取教训。



现在，瑞士是个富裕的国家，它的城市以高品质的生活质量，它的乡村以风景秀丽而闻名。今天，各种排行榜和排名指标以令人窒息地速度层出不穷。收集排名成绩，传递缥缈的巅峰感，并非难事。

比如，瑞士在世界经济论坛(WEF)(每年在达沃斯举行)公布的全球竞争力排行榜上名列第4，在经济自由度指数排行榜上同样位居第4，在全球创业观察报告中名列第3，在联合国人类发展指数排行榜上仅次于挪威位居第2，在世界经济论坛与美国大学联合公布的环境绩效指数排行榜上荣居榜首。榜单还可以继续下去。



但是，如果考察一个国家在世界其他地区造成的社会及环境成本，瑞士的成绩单就不再光鲜了。贝塔斯曼基金会的可持续发展报告，旨在考察哪些国家妨碍了其他国家实现可持续发展目标。

在该基金会公布的2019年可持续发展报告中，瑞士位居榜首。这个成绩表明，虽然瑞典、瑞士同是富国，但是与瑞典不同的是，瑞士显然是全球化分配斗争中的头号受益国。

观点 观点是swissinfo.ch为特约作者开辟的专栏。为了创造生动活泼的讨论氛围，我们定期邀请专家、决策者和观察家针对瑞士问题和瑞士人感兴趣的话题，发表独立的见解。 信息框结尾

瑞士在金融领域的表现也不好。在全球税务透明化、打击洗钱、打击政治献金方面，瑞士并非模范生。在世行的易做生意国家排行榜上，瑞士的排名在最近12年里，从第15位跌落到第28位。在民主质量和性别平等方面，瑞士也获得了同样的排名。

尽管排行榜和排名机构存在着可信度问题，但是，国家间的对比在很大程度上还是建立在这些评估工具的基础上的，这就造成了，没有多少人愿意听取原则性的批评意见。对量化的崇拜、对排行榜的迷信，助长了政治家的技术决定论。痴迷于国际对比中的排名，可能误导政治家不再做出审慎的决定。瑞士要保持警惕，不要被自家打造的光鲜外表晃瞎了眼睛。



这篇论述曾刊登在"Das Magazin外部链接"杂志。 信息框结尾

这篇文章中的观点仅是作者个人观点，不代表瑞士资讯swissinfo.ch。





(翻译：阎寒)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram