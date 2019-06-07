10%的议员会每周都会受到数次威胁或诟骂。 (© Keystone / Peter Klaunzer)

仅剩六个月之期的瑞士联邦大选指日可待，然而一项调研显示，出仕从政，或许是一门高危职业。对于近60%的瑞士政治家来说，受到威胁恐吓已成家常便饭；逾四分之三的从政者如同例行公事般地遭受恶言詈辞、毁谤辱骂；女性政客不仅不会因女子身份而受到怜香惜玉的优待，反而会置身于最危险的境地。



继联邦警察局(Federal Office of Police)近期面世的一份报告(英)外部链接披露汇报呈文的瑞士议员受到恫疑虚喝的案例与往年相较显著减少之后，瑞士法语广播电视台(RTS)针对议员们所遭受的威胁和侮辱的等级以及严重程度进行了一轮调研(法)外部链接。



此次调研发现，在经民选当选的议员群体中，迄今尚未遭受过任何威胁恫吓或肆言詈辱者仅占20%；对于近60%的在职议员来说，受到威胁恐吓已成家常便饭；与此同时，78%左右的议员则面临过来自信件、电子邮箱或者社交媒体等不同途径出言不逊的污言秽语、恶言咒骂。共计113名受访议员，涵盖了75名男性和38名女性从政者。

type of insults graph

虽然议员群体遭受威胁恐吓的频率不尽相同，但绝大多数受访者坦言，自己每年都会面临一到五次的威逼胁迫或痛毁极诋，与此同时，32%的在职议员遭受恐吓或辱骂的频率更是高达每个月一到五次。而每年遭遇类似经历低于十次的瑞士议员比例仅为区区10%，与这些“幸运儿”形成鲜明对比的是，还有10%的议员会每周都会受到数次威胁或诟骂。



这种恫吓威迫、谩骂泄愤的现象，似乎在秉持极端政治立场的政党-无论是极端左翼政党还是极端右翼政党-的议员身上更为频现。瑞士议员们遭遇的绝大多数恶语中伤，或涉及其所属政党(54%)，或与其个人政治主张(48%)有关。部分受访议员指出，自己经常会受到与颇具争议或者敏感性话题-譬如要求给予赴瑞寻求庇护者以平等权利-相关的秽语辱骂。



女性政客更易受到威胁与唾骂，只有不到8%的瑞士女性议员直言，威胁恐吓从未波及自身。当谈及遭受的威胁或辱骂的具体类型时，男女从政者之间也显现出鲜明的差异。近乎88%的女性政客饱受带有性别歧视色彩的言论之苦，而只有5.5%的男性同僚沦为同类言论的受害者。



受访议员们表明，恶言辱骂不堪入耳，具体陈述包括：“对政治而言，(你)实在是过于性感色情”，“(你)性冷淡，所以最好是披上件罩袍”，或者“(你这个)金发碧眼的毒药”。带有性色彩的污言秽语、诋毁辱骂，甚至包括色情淫秽描写，对女性议员来说也更为司空见惯。

insults by gender visual

寻求“保护伞”



虽然不少瑞士议员把种种威胁恐吓视为“政治与生俱来的一部分”、从而选择听之任之、不予理睬，但仍然有些政客要求警方提供保护，甚至还有十几位议员已相继提起刑事诉讼。一位议员在受访过程中回忆起自己曾于2015年议会选举之前身着防弹背心发表演说的情形。



在上报的议员遭受威胁恐吓诸多案例中，一位议员一度受到过要将其强奸的威胁，而另一名议员多次在自己的邮筒里惊骇地发现了动物尸体。据瑞士法语广播电视台RTS报道，来自左翼社会民主党地议员Cédric Wermuth，曾经收到了装有子弹的信封，他坚信，此举是针对他本人为赴瑞寻求庇护者争取平等权利所作出的恐吓行径。



“要说这些物件没让我胆颤心惊、如坐针毡，那肯定不是实话，然而，这就是政治例行常规的一部分。在这种情况下，当务之急是保护你的家人，避免他们受到直接影响，”Cédric Wermuth表示。



2017年底，瑞士议会为遭受性骚扰或滋扰围攻的“受害”议员们特设了一间独立的咨询部门。而就在近期，另一间针对恶意网络欺凌的咨询机构新近成立。





RTS/jdp

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