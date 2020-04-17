特朗普于本周二宣布暂停资助世卫组织。此举引起轩然大波。

(Keystone)

瑞士多家纸媒称，美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)暂停向世界卫生组织(WHO)提供资金的决定，是“自摆乌龙，咎由自取让自身失分的一记败笔”，此举是为了“从他自己的屡屡失策中分散(美国国内舆论)注意力”。



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“首当其冲(对特朗普的这一决定)提出异议的当属美国民主党人。而特朗普此前曾谴责民主党刻意歪曲他在此次新冠病毒疫情问题上应对管理失当，从而使他在美国民众眼中蒙羞且丧失信誉，”《日内瓦论坛报》(Tribune de Genève)在报道(法)外部链接中写道。



“随后(被特朗普确定为“替罪羊”的)便是其前任贝拉克·奥巴马(Barack Obama)。据特朗普称，显而易见的是，奥巴马在自己就任之前，便遗留给他一套完全陈旧不堪、理应废弃淘汰的医疗基础设施来对抗各种传染疾病。

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然后(被瞄准的谴责对象)就是中国。据特朗普称，中国在疫情通报上误导了他。随后遭其指责的就是纽约医院工作人员，特朗普严厉斥责称，那些医院内部员工监守自盗，偷走了防护口罩。同样被点名批评的，还有多位敢于直言不讳、批评指摘他的州长们。而最后招致斥责的是媒体，根据特朗普读过的涉及此次疫情危机的报道，他谴责称，媒体此前便已尽量轻描淡写，将疫情的规模和风险缩减到了最小化。”



该报称，特朗普找的替罪羊在过去数周内不断变化。“本周二(4月14日)，轮到世卫组织身先士卒地来为白宫的借口承担责任了。”



针对其领导的美国政府在应对一个世纪以来最严重传染疾病时不仅杂乱无章、草率行事，而且应对迟缓的诸多谴责和指控，特朗普作出了愤怒回应。在本周二宣布暂停向世卫组织提供资金之前，特朗普对这一联合国下属机构的敌意早已日渐滋长。

他指责世卫组织在应对新冠疫情上严重失职，掩盖新冠病毒传播的事实。与此同时，他还批评了世卫组织与中国的关系，称世卫组织“捍卫了中国政府的行动，甚至对其所谓的透明度予以赞扬”，并直指世卫组织必须承担责任。

美国是世卫组织最大的出资国，仅去年一年的捐赠经费就超过了4亿美元(折合人民币约为28.29亿元)，约占世卫组织年度预算15%的份额。

"自摆乌龙"



据《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)称，特朗普领导的美国政府针对世卫组织在新冠病毒疫情上“是否存在严重管理不当、以及在掩盖疫情传播方面所扮演的角色”进行为期60至90天的审查，并暂停供资的举动，是“自摆乌龙，咎由自取让自身失分的一记败笔”；这种做法，为中国在联合国扩大影响力敲开了大门，提供了“助攻”。



“特朗普抱怨称，世卫组织过于关注中国政府。通过借世卫组织自成立以来面临的最大的健康危机之际，削弱这家总部设于瑞士日内瓦的国际组织的影响力，实质上，特朗普是在招致中国进一步扩大其影响力，”该报写道(德)外部链接。



虽然《新苏黎世报》指出，中国积极加入多边组织、参与多边论坛，在通常情况下会颇受欢迎，但问题在于，中国共产党与联合国的价值观之间存在冲突，尤其是在人权问题上。



“长期以来，美国在(联合国的)民主阵营中发挥着主导作用。而特朗普则主动与这一切挥手作别。”

“敲响警钟”



洛桑纸媒《时报》(Le Temps)在其发表的社论(法)外部链接中补充评论道，美国政府对中国改写国际标准的期冀深感恐惧，“然而，这两大强国目前正扮演着不同的角色：中国政府着眼的是长期计划；而特朗普则希望通过寻找一个温驯的’背锅替罪羊‘，来掩盖其领导的美国政府在应对新冠病毒疫情中的惨败，从而保住他在今年11月能赢得连任总统的机会。”



社论指出，特朗普暂停资助世卫组织的决定，“对国际日内瓦和多边主义而言，是一记振聋发聩的警钟。最重要的是，当前正值全世界抗击毁灭性的流行疾病之际，(美方暂停资助)对全球卫生战线来说，无疑是个噩耗。”



驻址于苏黎世的《每日导报》(Tages-Anzeiger，德)外部链接对特朗普寻求替罪羊的说法也深表认同，他“显然希望(美国国内舆论)能从他自己的屡屡失策中分散注意力”。

自愿捐款



世卫组织也并非完美无瑕。《新苏黎世报》明确梳理了其规划预算资金的筹资结构：这是一套由自愿捐款和基于每个成员国财富和人口状况核算出的评定会费共同组成的资金体系。回溯2018年至2019年美国提供的资金中，四分之三的金额属于自愿捐款，仅四分之一为身为成员国应交纳的会费。



《新苏黎世报》在报道中称：“那些熟悉世卫组织的人，长期以来一直不断指责该组织过于依赖自愿捐款，让他们诟病的是，那些自愿捐款往往都和某些特定项目密切相关。”



“(因此，)其他民主国家最好是能抢先一步填补上(世卫组织的)这一资金缺口，”报道指出：“此次新冠病毒疫情表明，世界需要一个强有力、且公开透明的全球健康卫士。要实现这一点，世卫组织必须经历改革与健全。不过，为了让世卫组织履行其任务，它势必需要稳定的资金筹募，而这些资金并不能倚赖于个别政治家的随心所欲、率性而为。”





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