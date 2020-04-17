川普於本週二宣布暫停資助世衛。此舉引起軒然大波。

(Keystone)

瑞士多家紙媒稱，美國總統唐納德·川普(Donald Trump)暫停向世界衛生組織(WHO)提供資金的決定，是“自擺烏龍，咎由自取讓自身失分的一記敗筆”，此舉是為了“從他自己的屢屢失策中分散(美國國內輿論)注意力”。



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“首當其衝(對川普的這一決定)提出異議的當屬美國民主黨人。而川普此前曾譴責民主黨刻意歪曲他在此次新冠病毒疫情問題上應對管理失當，從而使他在美國民眾眼中蒙羞且喪失信譽，”《日內瓦論壇報》(Tribune de Genève)在報導(法)外部链接中寫道。



“隨後(被川普確定為“替罪羊”的)便是其前任貝拉克·奧巴馬(Barack Obama)。據川普稱，顯而易見的是，奧巴馬在自己就任之前，便遺留給他一套完全陳舊不堪、理應廢棄淘汰的醫療基礎設施來對抗各種傳染疾病。

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然後(被瞄準的譴責對象)就是中國。據川普稱，中國在疫情通報上誤導了他。隨後遭其指責的就是紐約醫院工作人員，川普嚴厲斥責稱，那些醫院內部員工監守自盜，偷走了防護口罩。同樣被點名批評的，還有多位敢於直言不諱、批評指摘他的州長們。而最後招致斥責的是媒體，根據川普讀過的涉及此次疫情危機的報導，他譴責稱，媒體此前便已盡量輕描淡寫，將疫情的規模和風險縮減到了最小化。 ”



該報稱，川普找的替罪羊在過去數週內不斷變化。 “本週二(4月14日)，輪到世衛身先士卒地來為白宮的藉口承擔責任了。”



針對其領導的美國政府在應對一個世紀以來最嚴重傳染疾病時不僅雜亂無章、草率行事，而且應對遲緩的諸多譴責和指控，川普作出了憤怒回應。在本週二宣布暫停向世衛提供資金之前，川普對這一聯合國下屬機構的敵意早已日漸滋長。



他指責世衛在應對新冠疫情上嚴重失職，掩蓋新冠病毒傳播的事實。與此同時，他還批評了世衛與中國的關係，稱世衛“捍衛了中國政府的行動，甚至對其所謂的透明度予以讚揚”，並直指世衛必須承擔責任。



美國是世衛最大的出資國，僅去年一年的捐贈經費就超過了4億美元，約佔世衛年度預算15%的份額。



"自擺烏龍"

據《新蘇黎世報》(Neue Zürcher Zeitung)稱，川普領導的美國政府針對世衛在新冠病毒疫情上“是否存在嚴重管理不當、以及在掩蓋疫情傳播方面所扮演的角色”進行為期60至90天的審查，並暫停供資的舉動，是“自擺烏龍，咎由自取讓自身失分的一記敗筆”；這種做法，為中國在聯合國擴大影響力敲開了大門，提供了“助攻”。



“川普抱怨稱，世衛過於關注中國政府。通過借世衛自成立以來面臨的最大的健康危機之際，削弱這家總部設於瑞士日內瓦的國際組織的影響力，實質上，川普是在招致中國進一步擴大其影響力，”該報寫道(德)外部链接。



雖然《新蘇黎世報》指出，中國積極加入多邊組織、參與多邊論壇，在通常情況下會頗受歡迎，但問題在於，中國共產黨與聯合國的價值觀之間存在衝突，尤其是在人權問題上。



“長期以來，美國在(聯合國的)民主陣營中發揮著主導作用。而川普則主動與這一切揮手作別。”



“敲響警鐘”

洛桑紙媒《時報》(Le Temps)在其發表的社論(法)外部链接中補充評論道，美國政府對中國改寫國際標準的期冀深感恐懼，“然而，這兩大強國目前正扮演著不同的角色：中國政府著眼的是長期計劃；而川普則希望通過尋找一個溫馴的'背鍋替罪羊'，來掩蓋其領導的美國政府在應對新冠病毒疫情中的慘敗，從而保住他在今年11月能贏得連任總統的機會。”



社論指出，川普暫停資助世衛的決定，“對國際日內瓦和多邊主義而言，是一記振聾發聵的警鐘。最重要的是，當前正值全世界抗擊毀滅性的流行疾病之際， (美方暫停資助)對全球衛生戰線來說，無疑是個噩耗。”



位於蘇黎世的《每日導報》(Tages-Anzeiger，德)外部链接接對川普尋求替罪羊的說法也深表認同，他“顯然希望(美國國內輿論)能從他自己的屢屢失策中分散注意力”。



自願捐款

世衛也並非完美無瑕。 《新蘇黎世報》明確梳理了其規劃預算資金的籌資結構：這是一套由自願捐款和基於每個成員國財富和人口狀況核算出的評定會費共同組成的資金體系。回溯2018年至2019年美國提供的資金中，四分之三的金額屬於自願捐款，僅四分之一為身為成員國應交納的會費。



《新蘇黎世報》在報導中稱：“那些熟悉世衛的人，長期以來一直不斷指責該組織過於依賴自願捐款，讓他們詬病的是，那些自願捐款往往都和某些特定項目密切相關。 ”



“(因此，)其他民主國家最好是能搶先一步填補上(世衛的)這一資金缺口，”報導指出：“此次新冠病毒疫情表明，世界需要一個強有力、且公開透明的全球健康衛士。要實現這一點，世衛必須經歷改革與健全。不過，為了讓世衛履行其任務，它勢必需要穩定的資金籌募，而這些資金並不能倚賴於個別政治家的隨心所欲、率性而為。”

swissinfo.ch

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