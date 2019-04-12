此内容发布于2019年4月12日 下午2:14

瑞士枪支管理修正案的抵制者坚称，法条的变更，等于允许欧盟让瑞士公民解除武装、放下武器。 (Keystone / Christian Brun)

5月19日，本年度第二轮瑞士全民公投将如期而至。本周五(4月12日)最新出炉的全国范围民意调查结果显示，对瑞士现行枪支管理法加以修订、以期遵照并采纳欧盟关于其成员国公民枪支所有权法规的动议，极可能在本次公投中顺利通过；围绕企业税制根本性改革提案的力挺与抵制两派呼声，仍呈现胶着之势，让公投结果充满了悬念。



首轮民调结果显示，瑞士枪支管理法修正案的支持者在票数上已领先30个百分点，令反对派望尘莫及。全民公投日及将如期而至，抵制者如想扭转颓势，恐无力回天。



此次接受民意调查的受访者可谓态度明朗、立场鲜明，暂且持观望姿态、未对投出赞成或反对票做出最终定夺的调查对象，仅寥寥可数。



与之形成鲜明对比的是，瑞士议会所作出的在为国家退休养老金和遗属体系额外提供拨款补给的同时，对公司税法进行“全面检修”和彻底改革的决策，各方依然各持一词，争议甚嚣。



由swissinfo.ch母公司瑞士广电集团(SBC)委托进行此次民意调查的伯尔尼瑞士实用社会研究所(GfS Bern research institute，多语)外部链接的民调人员表示，尽管就本轮民调看来，该动议的赞成群体领衔17%的优势(参见下图)，但公投最终结果看似依然悬而未决。



May vote first poll Chart for May vote poll on gun law and corporate tax reform

征税问题



在欧盟和经合组织的双重压力下，瑞士政府和议会都希望能够取消某些视瑞士为“避税天堂”的特定企业-主要是外国公司-素来享有的税收特惠。作为替代方案，它们筹划按照专利所得利润以及扣除在研发领域的投资金额，推行一套更凸显公平均衡原则的税收减免制度。



与此同时，该提案还建议为情势堪忧的国家养老金和遗属保险体系追加额度高达200亿瑞郎的额外拨款。



继两年前瑞士选民在全民公投中对一项类似的企业税制改革动议予以否决之后，瑞士议会于去年拍板核准了备受争议的“投票议案组合”(英)外部链接。但就在今年1月，政治活跃人士及多家工会联名向联邦政府呈交了5万份有效公民签名，从而顺利将反对该方案的动议付诸全民公投。

“在此次民意调查中，受访者普遍表示，他们反感在一次投票中把两大政治议题绑定在一起的做法。但他们信赖(瑞士)政府和议会，”伯尔尼实用社会研究所联席所长及政治学家Lukas Golder总结道。

持枪传统



抗议对瑞士应采纳并遵循欧盟关于其成员国公民枪支所有权的法规、对本国现行枪支管理法加以修订的瑞士政党及民众坚称，根深蒂固且深植于瑞士传统的持枪习俗，以及瑞士面对欧盟素来坚守的国家独立性，会在5月19日的全民公投计票日经历严峻考验。



欲了解瑞士枪支管理法修正案更多背景信息，请点击此处。



在伯尔尼实用社会研究所的政治学家Edward Weber看来，对该修正案持保守立场的抵制者所翘首期盼的局势大逆转，恐怕机会渺茫。



“早在双方各自为公投宣传角力、争取票数的最初阶段，该动议的支持阵营就已经轻松占据了绝对优势地位，”他表示。



Weber提及，反对严化枪支管控法规的游说者们，在社交媒体上始终保持着高调曝光、积极宣传的姿态；对于瑞士各大步枪协会(英)外部链接来说，想要为本次公投招徕所需的支持者，也并非难事。



尽管如此，根据民意调研人员所述，期冀说服超过三分之一的选民对枪支管理法修正案投出反对票，可能性微乎其微。



“对公投委员会而言，明智的做法是维系住基层民众的忠诚度，”Golder建议：“它必须设法避免让大众失去斗志、彻底变得消极。”

民意调查详情 在针对本年度第二轮瑞士全民公投计票日前的第一轮民意调查中，民调人员共收集了分布于瑞士全国各语言区共计5924位瑞士公民的投票意向。 本次调查基于自3月25日至4月4日期间，通过网络在线问卷填写以及电话访谈(包括固话和手机两种方式)两种形式的随访完成。 此次民意调查结果的误差率在+/- 2.9%之间。 该调查由swissinfo.ch母公司瑞士广电集团(SBC)委托伯尔尼实用社会研究所(gfs.bern)实施完成。 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch/urs

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