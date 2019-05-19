瑞士武器法改，意味着与欧盟同步。今后购买半自动武器需要更多手续申请。 (Keystone)

又到了瑞士的投票日。投票日一般都放在星期天举行，这一天是休息日，也是瑞士人履行公民义务的一天。2019年5月19日，瑞士全民投票的议题比较“重大”，有关瑞士的三件大事。

三件大事，其实是放在两个投票议案中，交由全民定夺。前两件大事被揉在一起合成一个投票议案，企业税改和养老遗属保险AHV的资助问题，一直是瑞士人心头的两块大石头，针对这两件事的投票先后以失败告终。这次将其组合在一起，宗旨在于一箭双雕解决难题。

枪是瑞士人的心头好，在以前的岁月，扛着枪满街跑在瑞士是一幅“祥和”的画面，因为瑞士实行全民皆兵，公民手中有枪，可以在紧急状况下随时进入状况保家卫国。现在为了适应欧洲武器法，瑞士政府计划严化枪支管理条例，瑞士射击爱好者对此十分不满，于是发起全民投票。

外部内容 2019年5月19日全民投票结果

企业税法改革及养老金资助的组合提案

瑞士是一个经济强国，提供良好的工作机会，社会福利优越，但是在两件事情上需要更新改革：企业税制需要与国际形势接轨，从而保障瑞士在国际上的有利竞争地位；随着人口结构的变迁，退休人员和年轻在职人员的比例发生了变化，为了保障瑞士的养老遗属保险金的资金平衡，需要全面的改革。

2017年2月和9月，瑞士全民分别否决了《企业税改III》和《提高增值税资助养老遗属保险AHV》的两条议案，为了解决这两个迫在眉睫的问题，瑞士联邦政府和国会用了两年的时间制定出这条新的法律草案，放在国民面前定夺。

按照新法草案，今后国际大公司在瑞士的税收优惠将被取消，所有企业无论外企还是国企都将使用一个共同的税收准则，科研和革新将获得“减税”优势。

各州从联邦那里得到一笔附加资金以补偿税收降低带来的财政损失。联邦和各州在财政上因税收减少造成的短期损失据估计可能会达到20亿瑞郎。

与此同时，养老和遗属保险机构每年获得20亿瑞郎的附加资助，8亿由联邦负责，其余的分摊到企业和养老遗属保险受保人头上，企业和个人支付的养老遗属份额将增加0.15个百分点，这是40年来的首次提高。

瑞士政府和国会希望全民支持该项草案，因为这样一举两得，同时解决两个重大问题，既让瑞士拥有一个有竞争力、同时符合国际需求、对所有公司一视同仁的税收体制，保障工作岗位和税收不受损失，同时又加强了对养老遗属保险的资助。

而该议案的反对派则认为将企业税收与养老遗属保险混在一起，影响投票的纯正性。直至投票日下午16:00，投票结果预测为66.4%支持，33.6%反对这项投票议案。

武器法改

2017年欧盟修改了武器管理条例，为了与欧盟同步，瑞士的武器法需跟进。

作为申根和都柏林协议成员国，瑞士必须迈出这一步。新法将规定，拥有武器的任何部件都必须登记，这将为警方查清武器来源提供方便，同时也能更好地与其他申根国家实行信息互换。

新武器法对半自动武器的购买许可进行了硬性规定，但突击步枪依然可以在服完兵役后直接购买；其他新规定都不会影响瑞士人的爱枪传统。

瑞士联邦和国会认为这一法律修订案，保证了武器不被滥用，只是为部分射击爱好者增加了一些手续，不会破坏瑞士人热爱射击的传统，同时保障了与申根国家和都柏林协约国的继续合作。

而反对者则认为纳入欧盟武器法，是违背瑞士宪法的行为，他们认为射击爱好者拥有武器的权力将被剥夺，从而埋葬瑞士人喜爱射击运动的传统。何况新法对于预防恐袭和犯罪毫无作用。

直至投票日下午16:00，投票结果预测为63.7%支持，37.3%反对这项投票议案。



投票参与率低下



尽管这次投票的议案都是针对重要的大事件，但是参与率却比较低，对此瑞士政治家Lukas Golder发表了评论：“从投票议题的重要性来看，43%的投票参与率实在是过于‘保守’，2019年是一个投票参与率低迷的一年，保持在40%左右。但是有一点值得肯定：社交媒体起到了鼓励人们积极参加投票的作用。”

瑞士资讯swisisnfo.ch

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