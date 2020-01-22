推迟小手术或者非紧急手术，以便患者有机会在此之前完成戒烟，这被证实是明智之举。

(Keystone / Gaetan Bally)

世界卫生组织(WHO)本周一(1月20日)公布的一项研究结果显示，只要病人在外科手术前4周戒烟，术后并发症的风险会有所降低。

在手术前戒烟对患者健康具有积极影响，这一点得到人们的普遍认同。但世卫组织指出，迄今为止，关于术前戒烟最佳时间，仍存在争议。

该机构在声明中表示：“有新证据表明，在手术前约4个星期或更早戒烟的吸烟者出现外科手术并发症的风险较低。” 而且，这些人术后6个月的康复状况也好于未戒烟的病人。

世卫组织解释道，手术后，人体会竭尽全力去愈合伤口并抵抗可能的感染，这令机体对氧气和营养的需求加大。而香烟中的尼古丁和一氧化碳会降低体内的氧气含量，随之加重术后并发症的风险。

改善循环

世卫组织、澳大利亚纽卡斯尔大学和世界麻醉师协会联合会(FMSA)的一项联合研究表明：从戒烟4个星期算起，每增加1周戒烟时间，病人的健康状况会改善19%-而这得益于血液循环的改善。研究另外发现，戒烟患者遭遇麻醉并发症的可能性也更低。

世卫组织鼓励各国将戒烟项目和教育宣传纳入卫生体系，以帮助人们终止吸烟。

该机构无烟草行动负责人Vinayak Prasad博士说：“报告结果显示出，推迟小手术或者非紧急手术，以便患者有机会在此之前完成戒烟，这一举措不失为明智之举，能够改善病人的健康状况。”

sda-ats/SWI

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