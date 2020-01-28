此内容发布于2020年1月28日 上午9:45

2020年1月26日北京机场里的乘客。 (Keystone / Wu Hong)

瑞士官员称，冠状病毒的暴发可能在未来数周内令前来瑞士旅游的中国游客人数下降30-50%。

冠状病毒的暴发始于湖北武汉，至今已在中国境内造成百人死亡，全球感染人数超过2750人，绝大部分患者集中在中国。而在中国为控制病毒扩散采取的措施当中，就包括自1月27日起暂停一切假期组团出游，令中国境内外的旅游业都受到影响。

冬季虽不是中国游客访瑞旺季，但旅游局官员仍预计病毒暴发可能会产生影响。

“在未来数周内，瑞士旅游局预计来瑞中国游客的人数会下滑30-50%，”该局发言人维若妮可·卡内尔(Véronique Kanel)周一告诉Keystone-SDA通讯社。基于2018年的数据，这可能意味着每月留宿夜数减少7-10万。

在来瑞士度假的外国游客中，中国游客的消费水平位居前列，每人日均消费金额达到380瑞郎(约合2726元人民币)。

卡内尔表示，由于暂停预订与旅行主要会影响到组团旅游，日内瓦、策马特、因特拉肯、卢塞恩与苏黎世等受欢迎的瑞士旅游目的地将会感受到后果。

其他旅游业官员对此则有不同的反应。瑞士旅行中心(Switzerland Travel Centre)总监迈克尔·梅德尔(Michael Maeder)指出，中国游客来瑞士的度假旺季要从4月才开始，因此近期暂停组团旅游还不会造成切实影响。据他透露，中国旅行团只占他们年营业额的3-4%，本周已有两个旅行团取消了行程。

他表示：“取决于禁令时限的长短，有可能会对我们的生意造成影响，因为客户在禁令取消时也许会制订其他的出行计划。”

日内瓦瑞享酒店及娱乐场(Mövenpick Hotel and Casino Genève)总监尼古拉·梅朗(Nicolas Meylan)也觉得现在就权衡影响为时过早。中国游客仅占该瑞士酒店集团客户的5-6%。

与此同时瑞士国际航空公司(SWISS)称，因病毒爆发该公司的退票人数出现增长，但未给出详情。

根据瑞士联邦统计局的数据，2018年由中国大陆、香港和台湾游客创下的173万酒店留宿总数当中，逾三分之二都集中在5月-10月这段时间。





Keystone-SDA/sb

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