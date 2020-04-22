此内容发布于2020年4月22日 下午3:00

好几个国家已在使用追踪应用程序，照片中为澳大利亚正在使用的应用。 (Keystone / Darren England)

据构思DP-3T的两所瑞士大学透露，这个去中心化联系人追踪应用程序5月11日应能投入使用，它的设计目的是要提醒接触了罹患传染病者的用户。

瑞士卫生部门正与项目背后的欧洲财团合作，意在使瑞士也能使用这一系统。新冠病毒大流行病造成全国陷入防疫禁闭状态，而DP-3T(英)外部链接的提供正是作为一种数码抗疫手段。

这个应用程序使用蓝牙技术，让智能手机之间可以匿名通讯。如果某个人所做的新冠病毒检测得到阳性结果，则所有在几天前接触过这名感染者的人都会收到提醒通知，请他们采取隔离措施并及时去做检测。

瑞士的两所联邦理工学院(ETHZ和EPFL)于周二(4月21日)宣布(多语)外部链接，这种可以下载到智能手机上的去中心化隐私保护接触追踪系统不日即将完工。

瑞士公共卫生局局长帕斯卡·司徒普乐(Pascal Strupler)在新闻发布会上表示：“这将是基于洛桑联邦理工学院的DP-3T概念，一旦可以下载，也会影响Google和Apple的联系人追踪应用程序接口(API)。”

苏黎世理工和洛桑理工都曾参与另一个欧盟联系人追踪应用程序项目-泛欧隐私保护接触追踪系统(英)外部链接。但两所理工学院后来都退出该项目(多语)外部链接，称这一系统使用中心化系统存储数据是侵犯个人隐私。

DP-3T项目是瑞士国家2019冠状病毒病科研特别工作组(多语)外部链接的工作内容，这一国家科研顾问委员会的设立就是为应对今年的这个大流行病。

swissinfo.ch/mga

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