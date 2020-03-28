此内容发布于2020年3月28日 下午1:50

日内瓦大学医院的护士正在演示重症监护病床的使用。 (Keystone)

依据苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的一项调研，随着新冠病毒疫情的发展，瑞士将于4月2日用尽所有的重症监护室床位。

在考虑进重症监护病房目前的床位总数-估算为979张，以及冠状病毒病相关死亡人数后，“基于现有数据，我们的最新报告表明医疗系统正趋于饱和，”苏黎世理工环境系统科学系的托马斯·凡·伯克尔(Thomas Van Boeckel，英)外部链接表示。他是该报告的作者之一。

在《自由报(La Liberté)》及合作报刊周五(3月27日)发表的采访(法)外部链接中，他指出除了提契诺州，沃州(Vaud)、日内瓦州、瓦莱州(Valais)和格劳宾登州(Graubünden)的床位可能已经告急。“根据我们的模型，4月2日我国将出现(更为全面的)床位短缺。”

他说从今天起若不采取行动，那么苏黎世州可能缺少86个床位。“伯尔尼州与索罗图恩州(Solothurn)也会出现床位短缺。如果瓦莱州新增250多个病例，会令那里的情况更为恶化，”-或者瑞士全国新增1000个重症病例，他补充道。

凡·伯克尔强调说，这仅是估计数值，并不是基于各医院自3月13日起按要求上报给政府的数据。

据他计算，在瑞士北部、中部与东部，以及各城市的大医院内尚有可用床位，可以部分吸纳沃州与提契诺州的过多病患。

死亡人数超过200

苏黎世理工科研人员还基于瑞士重症医学学会(Swiss Society of Intensive Care Medicine)的数据、苏黎世州的死亡人数及www.corona-data.ch的数值，利用微分方程模型，重建了冠状病毒病可能出现的重症人数。

截至3月28日，瑞士的冠状病毒病确诊人数已逾1.3万人，死亡人数也在超过200人。





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Keystone-SDA/ts

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