此内容发布于2018年5月28日 上午9:00 最后更新 - 2018年5月28日 -09:00

这个叫 “UMAR”的住宅，大大的厨房中间是一个操作岛台。 (Zooey Braun, Stuttgart)

为了研究新型的建材和技术，苏黎世地区建造起了一套现代化的住宅，以期在今后能够修建更多能源节约型建筑。修建这类建筑的中心思想是尽可能地循环利用。几年后，该建筑应该可以完全被拆除，所有物资都要再次投入使用。



瑞士造的最疯狂的房子，可能就要数位于Dübendorf的Nest。那里有联邦材料测试与开发研究所(Empa)(英)外部链接的几间办公室和研发项目小组。套上毡子做的鞋套，我们进入了一幢非常现代化的住宅，也被称作一个单元。最初给我们留下深刻印象的，是用天然油保养过的木头所散发出的香气。

这套位于3层的住宅被命名为 “UMAR”(英)外部链接。其意义是“都市开采及回收”。5月份将迎来两位学生的入住。“这里的环境是真实的，不再是展览或者实验室，”“NEST"的革新主管Enrico Marchesi说。



让学生搬入这套三居室，是个完美的计划。“在已出租或出售的房子里进行，不太适合，”Marchesi强调说：“这样得到的反馈，当然是在实验室里不可能设计出来的。我们希望他们能自由地行动、居住、使用，作为学生甚至能搞个派对”。

那么“都市开采”到底是什么意思呢？如今人们所面临的问题是，在造房子的时候使用许多的材料和粘合剂，Marchesi说，而与此同时，自然资源却变得越来越少。



这个全世界独一无二的项目，尝试要在建筑，具体来说就是该套住宅使用期过后，将建材分门别类进行再次使用，以达到经济效益最大化。“是一种闭合式的材料管理，是封闭的循环，不再是’单行道’”。



始于一本书



都市开采及回收意味着：“所有用于建造房屋的物资，都必须可以重新使用、重新回收，或者堆肥。”Empa在他们的网站上这样写道。

客厅一瞥，墙壁灵活地由回收的各种建筑废料制成。

(Keystone)

对 Marchesi而言，城市开采是建筑业的未来。“我们别无他法，”他说：“我们的资源越来越紧缺。有的物资已经很紧俏，而且不可能永无止境地供应。例如为了建房我们需要沙子”。



其实很少有人知道，建筑用沙是除水资源以外全世界最紧俏的资源。甚至有沙土黑社会，为了搞到沙子，有人被剥削，有人则上百万地赚钱。



Empa的负责人是通过 Dirk Hebel(英)外部链接和Felix Heisel(英)外部链接写的书萌生了“利用废料建房”的主意。这可不是所谓的“废料住房”，Marchesi特意强调说：“‘废料住房’给人的感觉是种高大上的居住环境，但它无疑逃不脱危险物质”。



Werner Sobek(德)外部链接，既是建筑师也是斯图加特大学轻质结构研究所的教授，他和Felix Heisel、Dirk Hebel一起设计的这套住宅。Dirk Hebel曾在苏黎世联邦理工学院任职，后成为卡尔斯鲁厄理工学院(英，简称：KIT)外部链接可持续发展建筑专业的教授。该学院与Sobek自己的公司正是该项目最重要的合作伙伴。除此之外，还有建筑界其他著名的合作公司也参与了该项目。

现实吗？



这样的住宅现如今就能造出来，Marchesi强调说。“我们所用的建材，都是市场上能够找到的”。而且价格“并没有高到天上去”。某些建材如果考虑到总使用年限的话，甚至是实惠的。这一样板住宅，就像它如今被建造、被装修的这样，已经可以进入市场了，Marchesi表示。



参观这套住宅的人，如果是外行，可能第一眼并不会发现到处都是可持续发展的建筑方式。例如这位革新主管所提到的矿物质建筑废料，它作为砖墙获得了二次生命。抑或由蘑菇改造的隔热的平面底灰，它们被补在了墙里。这些都可以用于堆肥。当然不仅于此：“甚至可以食用，过敏者也不用担心，而且它们的绝缘功能很好”。



Enrico Marchesi在录像里讲述了其他例子：

拒绝粘合剂

这种建筑方式非常重要的一点是，所有的材料要能分割开：也就是说不用粘合剂。所有建材要靠螺丝拧、交叠或卡在一起。因为只要是粘上的，再分开时就要增加相当大的成本。



这套住宅几乎所有建材都可以分门别类地拆卸下来。“这点很重要：也不能太麻烦。简单来说，2个人用1把电动螺丝刀就能把这个单元分拆得彻彻底底，”Marchesi强调说。



5-7年后，“UMAR”最终会被完全拆掉，这位革新主管现在就期待着它的结果，特别令人振奋的是对此的评估：每份单独的建筑元素它们的运转是否良好。而且这套住宅对于瑞士最疯狂的建筑“NEST”来说，也是临时试用独立单元的最佳例子。





(翻译：宋婷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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