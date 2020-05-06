由罗氏开发的这项新冠病毒抗体血清学检测技术，可通过受测试者血样，检测出其是否已产生应对新冠病毒的抗体。 (Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved.)

瑞士制药巨擘罗氏制药(Roche)于5月3日宣布，由该公司开发的Elecsys Anti-SARS-CoV-2新冠病毒抗体血清学检测技术，现已获美国食品药品管理局(FDA)紧急使用授权。

罗氏旗下的这项新冠病毒抗体检测技术，是为了判断受检测者此前是否接触并感染过新冠病毒、以及是否已经产生了应对2019冠状病毒病的抗体而设计的。



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据总部位于瑞士巴塞尔的罗氏制药介绍，其开发的Elecsys Anti-SARS-CoV-2新冠病毒抗体检测技术，特异度(编者注：又称为“真阴性率”，特指实际阴性样本中被判断为阴性的比例，计算方法为真阴性除以真阴性+假阳性)高达99.8%，从而有效降低了产生假阳性检测结果的可能性；与此同时，这项技术在检测抗体方面的灵敏度达到了100%。



罗氏已开始向遍布全球各地的实验室运送这款全新的抗体检测试剂盒，并表示计划将试剂盒产量在现有产能基础上提升到“每月数千万套”，从而保障面向美国和接受CE安全认证的诸多国家的供应。



由于抗体检测结果能够帮助各国决策者加深对2019冠状病毒病的了解、判断哪些人有可能已经感染上了新冠病毒、而哪些人或许已经具有了免疫力、从而确定还需要采取哪些措施来对抗疫情，因此目前，世界各地的研究人员都在竞相开发血清学检测(即抗体检测)。





Keystone-SDA/swissinfo/gw

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